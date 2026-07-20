Morre Sebastião Kaé, diretor financeiro da Santa Casa de Pelotas

Gestor tinha 65 anos. Igor Islabão / Agencia RBS

O diretor financeiro da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, Sebastião Mansur Kaé, morreu nesta segunda-feira (20), aos 65 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Em nota de pesar, a Santa Casa confirmou a morte do diretor e destacou "um legado de dedicação, compromisso e relevantes contribuições" e que ele será lembrado pelo "profissionalismo e pelo respeito com que conduziu sua trajetória". Ele também foi gerente financeiro do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), em Bagé.

A Associação dos Hospitais da Metade Sul do Estado (AHMES) também emitiu nota destacando o "legado de dedicação, integridade e amor à saúde".