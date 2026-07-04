Morre aos 88 anos Gonzalo Figueroa, arquiteto que projetou a Rodoviária de Pelotas

Figueroa participou de diversos projetos arquitetônicos na região e contribuiu para o desenvolvimento urbano do município. Divulgação / Arquivo pessoal

Morreu neste sábado (4), aos 88 anos, em Pelotas, o arquiteto Gonzalo José Figueroa, um dos principais nomes da arquitetura da cidade desde a década de 1970. Natural de Quito, no Equador, ele deixou sua marca em importantes obras da Zona Sul, entre elas o projeto da Rodoviária de Pelotas, um dos principais marcos arquitetônicos do município.

Um dos trabalhos mais conhecidos de sua trajetória foi justamente o projeto do terminal rodoviário. Concebida em 1978, durante a gestão do então prefeito Irajá Rodrigues, a obra foi inaugurada em 1982 e se tornou uma referência na paisagem urbana de Pelotas.

Ao longo de mais de cinco décadas de atuação profissional, Figueroa participou de diversos projetos arquitetônicos na região e contribuiu para o desenvolvimento urbano do município.

O arquiteto deixa os filhos Gonzalo, Roberto, Eduardo e Isabela.