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Morre aos 88 anos Gonzalo Figueroa, arquiteto que projetou a Rodoviária de Pelotas

Natural do Equador, profissional construiu carreira na Zona Sul e assinou uma das obras mais emblemáticas da arquitetura pelotense

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