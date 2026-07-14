Marinha autoriza retirada de barcos abandonados em Rio Grande

Capitania ressalta que a prefeitura poderá realizar a remoção desde que sejam observadas as normas ambientais e administrativas e haja coordenação com os órgãos competentes. Divulgação / Canal O Rio Grande

A prefeitura de Rio Grande recebeu autorização da Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul (CPRS) para remover as embarcações Vó Vilma I e Vó Lica I, abandonadas nas proximidades do Porto Velho. Em ofício encaminhado ao município, a Marinha do Brasil informou que não há impedimento, no âmbito das competências da Autoridade Marítima, para a retirada e a destinação final dos barcos.

A manifestação representa mais um passo para solucionar um problema que se arrasta há anos na cidade.

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Segundo a Marinha, o posicionamento é resultado de uma série de medidas adotadas pela Capitania dos Portos, entre elas fiscalizações, notificações à proprietária das embarcações, reuniões com os envolvidos e a instauração de Inquéritos Administrativos sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), que confirmaram o estado de abandono dos dois barcos.

No documento, a Capitania ressalta que a prefeitura poderá realizar a remoção desde que sejam observadas as normas ambientais e administrativas e haja coordenação com os órgãos competentes.

Barcos já foram atingidos por incêndios

As embarcações permanecem abandonadas no Porto Velho há vários anos e já foram alvo de incêndios que mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros em diferentes ocasiões.

As ocorrências aumentaram a preocupação de moradores e comerciantes da região pelos riscos à segurança da população, à navegação e ao meio ambiente, além do impacto provocado em uma das áreas históricas de Rio Grande.

Apesar da autorização da Marinha, ainda não há prazo para o início da operação.

Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, o documento representa apenas uma das etapas necessárias para viabilizar a retirada.

"O município precisava da autorização da Autoridade Marítima e também de segurança jurídica para realizar a retirada sem correr o risco de ser posteriormente acionado pelos proprietários das embarcações. A partir dessa liberação, começam as definições sobre os próximos passos", informou o Executivo.

A administração municipal acrescentou que ainda não definiu para onde os barcos serão levados. Conforme a prefeitura, a operação tem alto custo, exige planejamento técnico e depende da adoção de medidas de segurança ambiental.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que permanece à disposição para cooperar com os órgãos públicos na busca de uma solução para o caso e reiterou o compromisso da Capitania dos Portos com a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica.



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