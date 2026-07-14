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Marinha autoriza retirada de barcos abandonados em Rio Grande

Embarcações que há anos ocupam área histórica da cidade já foram atingidas por incêndios e poderão ser removidas pela prefeitura

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Laura Cosme

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