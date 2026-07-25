Marcha da Família reúne evangélicos em Pelotas

Centenas de evangélicos participaram da Marcha da Família na tarde deste sábado (25), no centro de Pelotas. A segunda edição do evento, organizado pela Igreja Internacional da Graça de Deus, partiu da Praça Coronel Pedro Osório até a sede regional da igreja, na Rua General Osório.
Durante a marcha, os fiéis assistiram à pregação de pastores da igreja, momentos de oração e shows com os cantores gospel Aline Tavares e Fernandes Lima.
Segundo o pastor Diogo Renner, que integra a organização do evento, a marcha é aberta para membros de todas as denominações cristãs e tem o propósito de abençoar as famílias.
— A família é a base da sociedade e muitas vezes a família tem sido atacada e está perdendo muitos dos seus valores. A intenção da marcha é levar o valor de uma família firme e forte, para que as pessoas possam cada dia serem mais felizes, realizadas e abençoadas — disse.
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