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Ao menos 1.251 pinguins foram encontrados mortos no Litoral Sul do Rio Grande do Sul desde dezembro de 2025. O número foi atualizado após outros seis animais serem localizados sem vida na manhã desta segunda-feira (27).

No mesmo período, 32 pinguins foram encontrados vivos e encaminhados para atendimento e reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande (Cram/Furg).

Os registros são realizados pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Pelotas Sul (PMP-BPS), que acompanha aves, tartarugas e mamíferos marinhos no trecho entre a barra do estuário da Lagoa do Peixe, ao norte, e a Barra do Chuí, ao sul.

O projeto é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para as atividades de pesquisa sísmica realizadas pela empresa TGS na Bacia de Pelotas.

Segundo a bióloga Fernanda Valls, pesquisadora vinculada ao Ecomega, do Instituto de Oceanografia da Furg, as maiores ocorrências de pinguins foram registradas em junho e julho.

A presença desses animais nas praias aumenta durante o inverno, período em que o pinguim-de-Magalhães migra para a costa brasileira.

— A maior parte dos indivíduos encontrados é de juvenis que estão realizando a primeira migração — explica.

Apesar do número expressivo de mortes, ainda não é possível afirmar se houve crescimento em comparação com temporadas anteriores.

O projeto iniciou as atividades em dezembro de 2025, e esta é a primeira temporada migratória acompanhada de forma sistemática e intensiva na região.

— Ainda não podemos afirmar se houve aumento das ocorrências em relação aos anos anteriores, pois não existe uma série histórica obtida com a mesma metodologia — ressalta Fernanda.

Os dados reunidos nesta temporada devem estabelecer uma base para a comparação com os próximos anos e permitir que os pesquisadores identifiquem possíveis tendências na presença e na mortalidade da espécie.

Por que os pinguins chegam ao litoral gaúcho

A presença de pinguins-de-Magalhães no Rio Grande do Sul faz parte do ciclo natural da espécie. Os animais se reproduzem durante a primavera em colônias localizadas na Patagônia, na Terra do Fogo e nas Ilhas Malvinas. Os filhotes permanecem nesses locais até o fim do verão e, depois, iniciam a migração em direção ao norte.

Durante o deslocamento, os pinguins acompanham cardumes de anchoíta, pequeno peixe que serve de alimento para a espécie e é encontrado nas águas da Argentina, do Uruguai e do Sul do Brasil.

— O Sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, faz parte da área de distribuição normal do pinguim-de-Magalhães. Eles não se reproduzem aqui, mas migram para a região durante o inverno — explica o professor da Furg Leandro Bugoni, especialista em oceanografia biológica.

Como permanecem relativamente próximos à costa, os pinguins debilitados ou mortos têm maior probabilidade de serem levados pelas correntes até as praias.

Os juvenis são mais vulneráveis porque ainda precisam aprender a capturar alimento e a enfrentar as condições do oceano. Alguns podem se separar dos grupos ou não conseguir pescar o suficiente durante a viagem.

— Às vezes, eles se afastam do grupo ou ainda não têm habilidade para capturar as presas. Com isso, vão ficando debilitados, alimentam-se cada vez menos e podem chegar a condições de saúde precárias — detalha Bugoni.

O professor afirma que não há indicação de redução significativa na disponibilidade de anchoíta. No Brasil, o estoque desse peixe não é explorado em grande escala, embora pequenas quantidades sejam capturadas para utilização como isca viva.

Mudanças climáticas ainda são investigadas

As mudanças climáticas podem afetar os pinguins de forma indireta, mas ainda não há evidências suficientes para estabelecer uma relação direta entre o fenômeno e as mortes observadas nesta temporada.

Condições ambientais desfavoráveis durante o período reprodutivo, por exemplo, podem prejudicar o desenvolvimento dos filhotes. Com isso, os animais começariam a migração menores ou abaixo do peso adequado.

— Um ano ruim na reprodução pode representar mais animais encalhados aqui, porque os filhotes daquela temporada podem iniciar a migração em condições que não são ideais. Diretamente, ainda não temos evidência de que a mudança climática esteja causando a mortalidade, mas isso também não pode ser descartado — pondera Bugoni.

Os registros podem oscilar de um ano para outro conforme as condições do oceano e da temporada reprodutiva anterior. O El Niño durante o período de reprodução, por exemplo, costuma estar associado a um número elevado de encalhes no ano seguinte. Esse cenário, porém, não ocorreu no último verão.

— Mesmo assim, apareceu um número grande. Provavelmente, outros fatores levaram esses animais a chegar em grande quantidade às praias durante este inverno — avalia o professor.

Pesca também pode provocar mortes

A captura acidental em redes de pesca é outra possível causa de mortalidade, principalmente nas redes de emalhe utilizadas na pesca da anchova. Como a anchova e os pinguins se alimentam de anchoíta, eles podem ocupar as mesmas áreas.

Bugoni ressalta, contudo, que a pesca não é considerada a principal causa das mortes dos pinguins encontrados nas praias.

— Os pinguins mortos em redes geralmente são adultos, saudáveis, estão em boas condições corporais e com o estômago cheio. Isso é diferente da maioria dos encontrados nas praias, que são juvenis e magros — compara.

Identificar a causa exata de cada morte nem sempre é possível, principalmente quando o corpo permanece vários dias no mar ou já está em estado avançado de decomposição. Os pesquisadores analisam aspectos externos e internos, como peso, conteúdo do estômago, ferimentos nas nadadeiras e presença de parasitas ou fungos.

Marcas de cortes ou arranhões nas nadadeiras podem indicar contato com redes. Em alguns casos, pedaços do material ainda são encontrados presos ao corpo. Já a baixa massa corporal e a ausência de alimento no estômago podem apontar dificuldade para se alimentar ou afastamento do grupo.

Pinguim vivo na praia precisa de atendimento

Ao contrário do que se possa imaginar, um pinguim encontrado vivo na areia não está apenas descansando. A espécie é adaptada para permanecer durante meses no oceano e consegue repousar na superfície da água.

— Se o animal aparece na praia, está com algum problema. Pode estar debilitado, sem conseguir se alimentar, ter ingerido plástico ou estar com parasitas. Não é possível considerar saudável um pinguim que sai do mar e permanece na areia — alerta Bugoni.

O PMP-BPS realiza monitoramentos mensais nos trechos entre os molhes de São José do Norte e a barra do estuário da Lagoa do Peixe e entre os molhes da Praia do Cassino e a Barra do Chuí.

Além disso, uma faixa de 65 quilômetros entre o Molhe Oeste e o Farol Sarita é percorrida diariamente. Todos os animais encontrados, vivos ou mortos, são registrados.



