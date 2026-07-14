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Loja de celulares faz 'prova de resistência' e vencedor fica 32 horas em frente ao estabelecimento

Participantes precisaram manter a mão encostada em uma parede; campeão resistiu por mais de um dia e preferiu receber o prêmio em dinheiro

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Diego Nuñez

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