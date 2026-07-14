Loja de celulares faz 'prova de resistência' e vencedor fica 32 horas em frente ao estabelecimento

Uma loja de celulares de Rio Grande, no sul do Estado, promoveu um desafio inusitado que mobilizou dezenas de participantes e repercutiu nas redes sociais. A proposta era simples: manter uma das mãos encostada em uma parede instalada em frente ao estabelecimento. O último concorrente a permanecer na disputa levaria um celular ou o valor equivalente em dinheiro.

Ao todo, 120 pessoas participaram da prova, que começou ao meio-dia de sábado (11) e só terminou na noite de domingo (12), após mais de 32 horas de duração.

Prova, que começou ao meio-dia de sábado (11), só terminou na noite de domingo (12), Reprodução / Instagram / Padrinhos CeluIares

O vencedor foi Márcio Franco, de 46 anos. Ele optou por receber o prêmio em dinheiro e levou R$ 7 mil.

O proprietário da Padrinho's Celulares, Cristiano Lauterbach, relata que decidiu criar a promoção após um assalto sofrido pela loja.

— Roubaram a minha loja, quebraram a porta e levaram celulares e dinheiro. Mas recuperei tudo com a ajuda da população. Como o caso teve muita repercussão, resolvi aproveitar a visibilidade para fazer essa ação — conta.

Segundo Lauterbach, a longa duração da prova acabou surpreendendo a organização.

— Tinha uma equipe de ambulância acompanhando e já estavam me sugerindo encerrar antes e dividir o prêmio. Mas muita gente criticou essa possibilidade. Então, decidimos manter o desafio até o fim. A partir dali, os participantes não puderam mais se apoiar, apenas manter o braço esticado. Pouco mais de uma hora depois, a prova terminou — relata.

Vencedor foi Márcio Franco, de 46 anos. Ele optou por receber o prêmio em dinheiro e levou R$ 7 mil. Reprodução / Instagram / Padrinhos CeluIares

O empresário avalia que a promoção alcançou o objetivo de atrair público e gerar repercussão nas redes sociais.