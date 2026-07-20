Ligações clandestinas de esgoto são descobertas em bairro de Rio Grande após denúncias

Como a rede de drenagem pluvial não possui sistema de tratamento, toda a água captada é direcionada ao Saco da Mangueira e ao Canal do Norte. Divulgação / SMI

Mais de 10 imóveis localizados na Rua João Juliano, na Vila Maria, em Rio Grande, foram identificados com ligações clandestinas de esgoto doméstico junto à rede de drenagem pluvial do município.

As irregularidades foram constatadas durante uma vistoria realizada por equipes da Secretaria de Infraestrutura (SMI) na sexta-feira (17), após moradores denunciarem problemas.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rodrigo Barreto, após a chegada das equipes ao local, foi confirmado o uso irregular da rede destinada exclusivamente ao escoamento da água da chuva.

As irregularidades configuram infração ao Código de Posturas do Município. Conforme a legislação municipal, é proibido despejar águas servidas, lixo e resíduos domésticos, comerciais ou industriais em logradouros públicos ou terrenos baldios, além de instalar condutos ou passagens utilizando vias públicas sem autorização expressa do município.

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As infrações podem resultar em multas que variam entre R$ 1,4 mil e R$ 2,1 mil, além de outras providências administrativas. O cálculo é feito com base nas Unidades de Referência Municipal (URMs). Atualmente, cada URM está fixada em R$ 7.

Poluição na Lagoa dos Patos

Como a rede de drenagem pluvial não possui sistema de tratamento, toda a água captada é direcionada diretamente aos corpos hídricos do município.

Em Rio Grande, os principais receptores são o Saco da Mangueira, enseada da Lagoa dos Patos localizada na área urbana da cidade, e o Canal do Norte, que conecta o estuário ao oceano.

Vistorias terão continuidade na rua João Juliano para identificar outros imóveis com ligações irregulares. Divulgação / SMI

Com isso, o descarte irregular de esgoto doméstico na rede pluvial faz com que os efluentes sejam lançados diretamente nesses ambientes aquáticos, comprometendo a qualidade da água e provocando impactos ambientais.

— Como o sistema de drenagem pluvial foi projetado apenas para captar água da chuva, todo esse material acaba sendo lançado diretamente nos corpos hídricos receptores, que, em nossa cidade, são o Saco da Mangueira e o Canal do Norte. Como essa rede não possui tratamento, o lançamento de esgoto provoca poluição ambiental — explica Rodrigo Barreto.

As vistorias terão continuidade para identificar outros imóveis com possíveis ligações irregulares.



