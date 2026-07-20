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Ligações clandestinas de esgoto são descobertas em bairro de Rio Grande após denúncias

Fiscalização na Vila Maria confirmou o descarte irregular em canal sem tratamento; responsáveis podem ser multados em até R$ 2,1 mil

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Laura Cosme

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