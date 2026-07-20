Latam vai alterar voos entre Pelotas e Guarulhos a partir de novembro; entenda o que muda

Voos passarão a decolar de São Paulo nas quartas, sextas-feiras e sábados. Igor Islabão / Grupo RBS

O Aeroporto Internacional de Pelotas - João Simões Lopes Neto terá mudanças nos voos da Latam que conectam o sul do Estado ao terminal de Guarulhos. A informação foi confirmada pela companhia aérea nesta segunda-feira (20).

A alteração nos dias das viagens vai ocorrer entre novembro de 2026 e março de 2027. Os voos passarão a decolar de São Paulo às quartas, sextas-feiras e sábados, às 15h35min, com chegada em Pelotas prevista para as 17h40min.

No sentido inverso, os aviões partirão de Pelotas nos mesmos dias, às 18h30min, e pousando em Guarulhos às 20h25min.

Atualmente, a companhia oferece as três frequências semanais às segundas, quintas e sextas-feiras. A rota direta entre Pelotas e o principal centro de conexões da empresa no país foi implementada em abril de 2025.

Em nota, a Latam informou que o ajuste é temporário e ocorre em razão da sazonalidade da demanda de passageiros, buscando garantir maior eficiência operacional e conectividade.

Outras duas companhias aéreas também operam no Aeroporto de Pelotas. A Azul tem voos para Porto Alegre às terças, quintas e sábados. A Gol mantém ligações com o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, nas segundas, quartas e sextas-feiras.

Ao longo de 2025, o Aeroporto Internacional de Pelotas - João Simões Lopes Neto registrou uma movimentação total de mais de 93 mil passageiros.



