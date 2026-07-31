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Lagoa dos Patos pode ficar até 10 centímetros acima da cota de inundação em Rio Grande, afirma Defesa Civil

Elevação da água deve atingir áreas ribeirinhas, mas cenário semelhante ao das enchentes de 2024 é considerado improvável

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Joanna Manhago

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