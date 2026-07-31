Lagoa dos Patos pode ficar até 10 centímetros acima da cota de inundação em Rio Grande, afirma Defesa Civil

Elevação da Lagoa dos Patos pode causar alagamentos em Rio Grande. Joanna Manhago / Agência RBS

A Defesa Civil de Rio Grande informou que o nível da Lagoa dos Patos pode ficar até 10 centímetros acima da cota de inundação no município até este sábado (1º).

Apesar da elevação prevista, a avaliação do órgão é de que, neste momento, não há expectativa de que a água invada residências, embora moradores de áreas ribeirinhas possam enfrentar transtornos pontuais.

A informação é baseada no monitoramento realizado pelo Centro Interinstitucional de Observação e Previsão de Eventos Extremos (Ciex), da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), e os boletins hidrológicos que acompanham o comportamento do sistema da Lagoa dos Patos e do Guaíba.

Segundo a Defesa Civil, o aumento do nível da água ocorre pela combinação do volume que desce das bacias hidrográficas do norte do Estado com a atuação de ventos de nordeste, que dificultam o escoamento da lagoa em direção ao oceano.

— Essa água que está descendo automaticamente vai passar pela nossa cidade. Pode ser que traga alguns transtornos, uma elevação das águas, obviamente nada comparado com o que foi nos outros anos, mas isso pode trazer algum transtorno para as nossas zonas ribeirinhas — afirma o secretário executivo da Defesa Civil de Rio Grande, Anderson Montiel.

Nível da lagoa segue em elevação

O acompanhamento do Ciex mostra que o nível da Lagoa dos Patos em Rio Grande aumentou até a noite desta quinta-feira (30). Às 23h30min chegou a 79,2 centímetros na estação CCMAR, onde a cota de inundação é de 80 centímetros.

Ao longo da madrugada, o nível baixou e chegou a 54,3 centímetros às 9h30min. No entanto, a previsão utilizada pela Defesa Civil indica que o nível pode alcançar cerca de 90 centímetros, permanecendo aproximadamente 10 centímetros acima desse limite até sábado.

De acordo com o órgão, equipes seguem monitorando a situação e visitando as famílias que vivem nas áreas mais próximas da lagoa para orientar os moradores e acompanhar possíveis impactos.

Cenário é diferente das enchentes de 2024

Conforme a Defesa Civil, embora a água proveniente das cheias do norte do Estado continue chegando ao sistema da Lagoa dos Patos, o cenário atual é muito diferente do registrado em maio de 2024.

Os boletins hidrológicos indicam que o Guaíba deve permanecer entre a cota de alerta e a de inundação, sem expectativa de uma cheia extrema. Com isso, o volume que chega ao extremo sul do Estado também tende a ser menor.

A Defesa Civil ressalta que o monitoramento permanece contínuo e que novas orientações serão divulgadas caso haja alteração nas previsões meteorológicas ou hidrológicas.



