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Dois anos depois
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Justiça condena Marciano Perondi a indenizar família de ciclista morto em atropelamento na BR-116

Decisão é de primeira instância, e réu afirma que vai recorrer

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