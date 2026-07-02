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"Isso nos surpreendeu": entulho de obras em contêineres preocupa prefeitura de São José do Norte

Resíduos da construção civil têm danificado equipamentos destinados ao lixo doméstico, que custam cerca de R$ 2,2 mil cada

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Joanna Manhago

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