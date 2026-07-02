"Isso nos surpreendeu": entulho de obras em contêineres preocupa prefeitura de São José do Norte

Presença de entulho de obras dentro dos contêineres chamou a atenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Divulgação/Prefeitura de São José do Norte

O descarte irregular de resíduos da construção civil em contêineres destinados ao lixo doméstico tem causado prejuízos à prefeitura de São José do Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo (SMOU), casos registrados em diferentes pontos da cidade têm danificado os equipamentos e dificultado a coleta regular de resíduos.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Urbanismo, Umberto Pinheiro, o município já enfrentava problemas com o descarte de móveis e eletrodomésticos em vias públicas e áreas de vegetação. No entanto, a presença de entulho de obras dentro dos contêineres chamou a atenção da equipe.

— Isso nos surpreendeu. Já observávamos descartes inadequados próximos a áreas de vegetação e em vias públicas, mas desta vez encontramos resíduos de obra dentro dos contêineres utilizados para o lixo doméstico — afirma.

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Segundo a prefeitura, além da destinação incorreta dos materiais, o peso e as características dos resíduos podem comprometer a estrutura dos contêineres, tornando necessária a substituição dos equipamentos.

— Toda vez que um equipamento desses é danificado, precisamos fazer a reposição. Isso acaba gerando um custo que poderia ser investido em outras necessidades do município — diz o secretário.

Prefeitura orienta que moradores que precisem descartar entulhos, móveis ou eletrodomésticos busquem informações sobre a destinação adequada. Divulgação/Prefeitura de São José do Norte

Contêiner custa R$ 2,2 mil

Conforme a administração municipal, cada novo contêiner custa cerca de R$ 2,2 mil. Além do impacto financeiro, a retirada de um equipamento danificado reduz temporariamente os pontos disponíveis para o descarte regular do lixo.

A prefeitura orienta que moradores que precisem descartar entulhos, móveis ou eletrodomésticos procurem a Secretaria de Obras para receber informações sobre a destinação adequada dos materiais.

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— Temos uma estrutura para isso. A população pode entrar em contato com a prefeitura e solicitar as orientações necessárias para fazer o descarte correto desses resíduos — explica Pinheiro.

Segundo o secretário, a situação reforça a necessidade de conscientização da população sobre o descarte adequado.

— Existe um sistema para que esses materiais sejam destinados corretamente. O prejuízo não é apenas para o município, mas também para o meio ambiente e para a própria população — conclui.

