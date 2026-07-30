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Inteligência artificial vai mapear riscos de enchentes em São Lourenço do Sul

Plataforma fará diagnóstico de imóveis e estruturas públicas para orientar ações preventivas da Defesa Civil

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Joanna Manhago

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