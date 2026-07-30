Geral

Artigo
Opinião

Inteligência artificial aplicada à gestão de riscos climáticos

Experiência iniciada em São Lourenço do Sul mostra como a integração de dados e o uso da IA podem fortalecer a prevenção de desastres e qualificar a gestão pública

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Artigo de Opinião

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS