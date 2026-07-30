Inteligência artificial aplicada à gestão de riscos climáticos

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg



A inteligência artificial começa a assumir um papel estratégico na prevenção de desastres. Em São Lourenço do Sul, primeiro município a implementar essa solução tecnológica, a ferramenta será utilizada para mapear áreas suscetíveis a enchentes e identificar previamente a vulnerabilidade de residências, pontes, escolas, unidades de saúde e outras estruturas essenciais. A proposta representa uma mudança de paradigma ao substituir a lógica da resposta aos desastres por um modelo de gestão baseado na antecipação dos riscos.

A iniciativa resulta da cooperação entre o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a empresa de tecnologia Hyven, responsáveis pelo desenvolvimento de uma plataforma voltada à gestão inteligente dos riscos climáticos. São Lourenço do Sul foi escolhido para inaugurar sua aplicação em ambiente real, utilizando a tecnologia como instrumento de apoio ao planejamento preventivo e à qualificação da gestão pública. A proposta consiste em transformar informações dispersas em inteligência aplicada, oferecendo aos gestores públicos uma base técnica mais precisa para reduzir vulnerabilidades, qualificar investimentos e ampliar a capacidade de resposta diante de eventos extremos.

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O funcionamento da plataforma reúne diferentes camadas de informação em um único ambiente de análise. Mapas de inundação, imagens de satélite, características geológicas, planos de contingência e outras bases de dados são integrados a levantamentos realizados em campo por engenheiros e arquitetos. A tecnologia processa esse conjunto de informações, classifica o grau de vulnerabilidade das estruturas e gera diagnósticos que permitem priorizar obras, definir protocolos de prevenção e orientar a atuação da Defesa Civil antes da ocorrência de novos eventos extremos.

Mais do que um recurso tecnológico, a iniciativa demonstra como a inteligência artificial pode fortalecer a governança climática. Ao transformar grandes volumes de dados em informações qualificadas para a tomada de decisão, a plataforma contribui para tornar os municípios mais preparados, resilientes e eficientes na gestão de riscos. Ao mesmo tempo, permite direcionar os recursos públicos para ações preventivas, reduzindo custos futuros com reconstrução, assistência emergencial e recuperação da infraestrutura. Caso a experiência alcance os resultados esperados, poderá servir de referência para outras cidades, consolidando um novo modelo de planejamento urbano, no qual inovação, ciência e políticas públicas atuam de forma integrada para reduzir os impactos das mudanças climáticas.

A implantação dessa tecnologia representa mais do que a adoção de uma nova ferramenta. Ela inaugura uma forma distinta de pensar a gestão municipal dos eventos climáticos extremos, incorporando uma cultura permanente de prevenção, planejamento e decisões fundamentadas em evidências. Em uma região cada vez mais exposta às consequências das mudanças climáticas, iniciativas dessa natureza ampliam a capacidade do poder público de antecipar cenários, identificar vulnerabilidades e direcionar investimentos com maior eficiência.

O maior potencial dessa inovação, porém, está na capacidade de integrar e interpretar informações que hoje permanecem dispersas entre diferentes órgãos, sistemas e bancos de dados. Ao transformar esse conjunto de informações em inteligência aplicada, a plataforma qualifica as análises técnicas, fortalece o processo decisório e permite que o planejamento público deixe de ser predominantemente reativo para se tornar preventivo, estratégico e orientado por evidências. Essa mesma lógica poderá ser gradualmente estendida a outras áreas da administração pública, como saúde, educação, segurança e mobilidade, nas quais a fragmentação das informações ainda limita a eficiência das políticas públicas.

A adoção da inteligência artificial demonstra que é possível integrar diferentes bases de dados, antecipar cenários, identificar vulnerabilidades e orientar investimentos com maior precisão, eficiência e transparência, inaugurando um novo patamar de governança e, quem sabe, até uma nova forma de planejar o desenvolvimento dos municípios. O processo de integração de informações, análise inteligente de dados e tomada de decisões fundamentadas em evidências acelera a caminhada dos municípios na direção do conceito de cidades inteligentes (Smart Cities). Nesse modelo, diferentes sistemas e serviços públicos compartilham informações e atuam de forma integrada, tornando a gestão mais eficiente, resiliente, sustentável e centrada nas necessidades da população.