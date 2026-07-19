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Instabilidade mantém Zona Sul em alerta para chuva forte e vento intenso

Defesa Civil monitora a região após registros de destelhamentos, queda de árvores e falta de energia em municípios da região

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Laura Cosme

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