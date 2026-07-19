Instabilidade mantém Zona Sul em alerta para chuva forte e vento intenso

Rio Grande registrou rajadas de 40,7 quilômetros por hora. Laura Cosme / Agencia RBS

A Zona Sul permanece em alerta para temporais neste domingo (19). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de perigo válido até as 23h59min, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros ao longo do dia, ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora e possibilidade de queda de granizo.

Conforme o órgão, há risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, danos em plantações e alagamentos.

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Municípios registraram ocorrências

De acordo com boletim consolidado da 4ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (Crepdec), quatro municípios da Zona Sul registraram ocorrências relacionadas às chuvas intensas e aos ventos fortes desde a última quinta-feira (16).

Em Santa Vitória do Palmar, houve registro de queda de granizo na zona rural na quinta-feira (16), sem danos.

Em Arroio Grande, os ventos provocaram o destelhamento de 16 residências, danos em seis postes de energia elétrica e queda de árvores em áreas urbanas e rurais.

Em Pinheiro Machado, a Defesa Civil registrou quedas de árvores em razão do vendaval na sexta-feira (17).

Já em Jaguarão, os ventos danificaram fios e um transformador de energia, provocando falta de luz em cerca de 200 imóveis nos bairros Vila Bela Vista e Vila Branca.

Além disso, houve destruição parcial de uma obra em construção e atendimento a um morador, com fornecimento de lona devido à entrada de chuva no imóvel.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas na região e permanece à disposição dos municípios para prestar apoio, caso necessário.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Vitória do Palmar, também foi registrado dano na garagem de uma residência no sábado (18). No entanto, a situação ainda está sendo apurada para confirmar se há relação com os ventos.

— Nós precisamos ver realmente o que aconteceu. Então, não posso botar na conta do vento, da chuva, porque eu não sei como estava a estrutura. A partir de amanhã, vamos fazer esse levantamento — afirma Daniel Cava, coordenador da Defesa Civil do município.

Acumulados de chuva e vento

Na Zona Sul, os maiores acumulados de chuva nas últimas 12 horas foram registrados em Jaguarão, com 48,5 milímetros, seguida de Santa Vitória do Palmar, com 28,4 milímetros.

Em relação aos ventos, Jaguarão registrou rajadas de 79,2 quilômetros por hora, uma das maiores do Estado. Em Santa Vitória do Palmar, os ventos chegaram a 49 quilômetros por hora, enquanto Rio Grande teve rajadas de 40,7 quilômetros por hora.

Como fica o tempo na segunda-feira?

A instabilidade deve persistir na segunda-feira (20). Conforme a Defesa Civil do Estado, a atuação de uma área de baixa pressão, associada ao avanço de uma frente fria e ao transporte de umidade, manterá condições para chuva em grande parte do Rio Grande do Sul.

Na metade Sul, os acumulados devem variar entre 20 e 50 milímetros, com possibilidade de volumes superiores a 80 milímetros em pontos isolados da Campanha e da Costa Doce. Também há previsão de temporais isolados, acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.



