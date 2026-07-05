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Incêndio destrói farmácia e atinge apartamentos no centro de Pelotas

Combate às chamas durou mais de duas horas; ninguém ficou ferido

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Laura Cosme

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Gabriel de Bem

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