Incêndio destrói farmácia e atinge apartamentos no centro de Pelotas

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma farmácia localizada na Rua Voluntários da Pátria, no centro de Pelotas, na tarde deste domingo (5).

As chamas também atingiram uma academia de karatê que funciona nos fundos do prédio e causaram danos aos apartamentos situados no andar superior do imóvel.

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O fogo começou por volta das 12h. Os bombeiros foram acionados por uma vizinha do prédio que ouviu forte estouro e avistou a fumaça. De acordo com a corporação, o combate às chamas durou mais de duas horas e mobilizou cerca de 15 mil litros de água.

O calor provocado pelo incêndio foi suficiente para quebrar os vidros dos apartamentos. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

As causas do incidente ainda são desconhecidas. De forma preliminar, o Corpo de Bombeiros afirmou que há a hipótese de um possível curto-circuito em um poste localizado em frente ao prédio, mas ressalta que a informação não está confirmada e se baseia apenas em relatos de moradores.

Farmácia da Rua Voluntários da Pátria ficou destruída. Gabriel de Bem / Grupo RBS

Outra suspeita é de que materiais inflamáveis armazenados na farmácia, como desodorantes em aerossol, tenham contribuído para a rápida propagação das chamas. O estabelecimento teve perda total.

Como não houve vítimas, não será realizada perícia para determinar a origem do fogo.