Incêndio atinge pátio do Porto de Rio Grande

Ação contou com apoio de guarnição do bombeiros do Cassino. Divulgação / Corpo de Bombeiros

Um incêndio na madrugada deste sábado (18) mobilizou o Corpo de Bombeiros no Porto de Rio Grande. O fogo atingiu um pátio de armazenamento de veículos novos, resultando na perda de oito carros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia cerca de 1,5 mil automóveis de diversas marcas e modelos no local.

A equipe de combate a incêndios foi acionada às 0h35min. Para conter o fogo, os bombeiros montaram uma linha de ligação com duas mangueiras de ataque. Com essa estratégia, foi possível retirar com segurança 14 veículos que corriam risco de serem consumidos pelo fogo, isolando a área atingida.

O fogo foi controlado após cerca de uma hora de combate, mas destruiu completamente oito veículos do modelo Chevrolet Onix.

As causas do início do incêndio na área portuária ainda estão sendo apuradas. Não houve feridos.

Em nota, a Portos RS destacou que está colaborando com as investigações, disponibilizando registros e informações para esclarecer os fatos, e ressaltou que as causas do incêndio estão sendo apuradas, não sendo possível antecipar conclusões neste momento.

Confira a manifestação na íntegra

A Portos RS informa que foi registrada uma ocorrência de incêndio em veículos localizados no pátio automotivo.

A situação foi atendida pelas equipes responsáveis e pelos órgãos competentes. As circunstâncias e as possíveis causas do incêndio estão sendo apuradas, não sendo possível, neste momento, antecipar conclusões.

A Portos RS está prestando toda a colaboração necessária, disponibilizando informações, registros e demais elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.



