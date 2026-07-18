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Fogo na madrugada
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Incêndio atinge pátio do Porto de Rio Grande

Depósito abrigava cerca de 1,5 mil automóveis zero-quilômetro; oito foram destruídos

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Igor Islabão

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