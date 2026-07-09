Gaúcho disputa o título de melhor motorista profissional do país

Luis Felipe é motorista profissional há 19 anos. Igor Islabão / Agência RBS

Um morador de Pelotas é o representante do Rio Grande do Sul na grande final do Motorista Série A, competição nacional inédita promovida pelo Sest Senat. Luis Felipe Vieira da Silva, de 42 anos, superou concorrentes de todo o Estado e agora viaja a Pernambuco para disputar o título de melhor motorista profissional do país, cujo prêmio principal é um carro zero quilômetro.

A trajetória até o topo do ranking estadual exigiu quase um ano de avaliações severas. A disputa começou em julho de 2025, mobilizando cerca de 50 inscritos apenas na unidade de Pelotas. Para avançar, os motoristas profissionais — todos com carteira de habilitação na categoria E e vinculados a empresas do setor de transportes — passaram por um funil que incluiu exames de saúde física e mental, testes teóricos e monitoramento em tempo real da rotina de trabalho.

— É um reconhecimento do trabalho que a gente faz no dia a dia. A gente sempre tenta dar o melhor de si no serviço, e ver isso valorizado é muito gratificante — comemora Silva.

Com 19 anos de experiência nas estradas, o finalista começou a carreira conduzindo caminhões boiadeiros, passou pelo transporte coletivo urbano e, atualmente, trabalha no segmento intermunicipal de passageiros. Esta é a primeira vez que ele participa de um concurso do gênero.

Tecnologia e saúde na cabine

O processo de seleção dos melhores condutores uniu tecnologia de ponta e medicina ocupacional. Segundo o técnico de formação do Sest Senat Pelotas, Moisés Vahal, o projeto foi desenhado para avaliar o motorista de forma integral, testando desde as condições clínicas até a eficiência e a segurança ao volante.

Após se classificar entre os 10 melhores da fase local, Silva passou a ser monitorado em sua rotina profissional diária.

Telemetria: Um aplicativo instalado no celular do motorista acompanhou a condução do veículo por 60 dias, avaliando se ele dirigia dentro das normas de segurança.

Um aplicativo instalado no celular do motorista acompanhou a condução do veículo por 60 dias, avaliando se ele dirigia dentro das normas de segurança. Fadiga e sono: Durante 15 dias, o gaúcho utilizou no pulso um actígrafo — equipamento semelhante a um relógio inteligente — para monitorar a qualidade do descanso e os níveis de cansaço.

Durante 15 dias, o gaúcho utilizou no pulso um actígrafo — equipamento semelhante a um relógio inteligente — para monitorar a qualidade do descanso e os níveis de cansaço. Multi-disciplinar: O finalista também enfrentou testes em simuladores de direção e passou por uma bateria de exames com psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e dentistas.

Ao vencer a eliminatória interna, Silva representou a cidade na final regional realizada em Bento Gonçalves, na Serra, onde concorreu com os indicados de outras 13 unidades do Sest Senat no Rio Grande do Sul. Consagrado o melhor condutor do Estado, ele levou para casa uma Smart TV de 50 polegadas.

Rumo a Recife

Final será no dia 25 de Julho, Dia do Motorista. Igor Islabão / Grupo RBS

A decisão nacional ocorrerá em Recife e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Silva disputará o título principal contra outros 19 motoristas de diferentes regiões do Brasil. A prova de fogo consistirá em gincanas e manobras de alta precisão no comando de um bitrem — uma carreta com extensão de 19,8 metros.

Como prêmio pela classificação, o pelotense viaja com a família para pernambucano com todas as despesas pagas. Caso vença o torneio, voltará para o Sul dirigindo um carro zero quilômetro. O segundo e o terceiro colocados receberão motocicletas de 300 cilindradas.

A ansiedade existe, mas o motorista se diz pronto para o desafio.

— A expectativa é grande e dá aquele frio na barriga porque não sabemos as manobras que nos aguardam lá. Mas estamos preparados. A equipe do Sest Senat, os colegas de empresa e a minha família ajudaram e incentivaram muito — projeta Silva.



