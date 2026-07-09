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Gaúcho disputa o título de melhor motorista profissional do país

Após vencer etapa estadual, condutor de Pelotas vai concorrer com outros 19 condutores em Pernambuco

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Igor Islabão

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