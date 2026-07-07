Furto de fios deixou mais de 6,7 mil clientes sem energia em Rio Grande desde o início do ano

O número é 42% maior do que os primeiros quatro meses do ano passado. Douglas Dutra / Agencia RBS

O furto de fios e cabos tem provocado impactos cada vez maiores em Rio Grande. Somente entre janeiro e abril deste ano, mais de 6,7 mil clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido em consequência desse tipo de crime, segundo levantamento da CEEE Equatorial.

No período, a distribuidora registrou 443 ocorrências de furtos de cabos na rede elétrica do município. O número representa um aumento de 42% em relação aos quatro primeiros meses de 2025, quando foram contabilizados 312 casos. A empresa não divulgou dados referentes a maio e junho.

Os dados acendem um alerta porque, em apenas um terço do ano, as ocorrências já correspondem a quase metade dos 932 registros contabilizados ao longo de todo o ano passado pela concessionária.

Segundo o executivo de Serviço de Redes da Regional Sul da CEEE Equatorial, Marcelo Foster, os prejuízos vão além da interrupção do fornecimento de energia.

— Além dos transtornos causados pela interrupção do fornecimento, esses crimes colocam vidas em risco, comprometem a qualidade do serviço prestado à população e geram prejuízos para milhares de clientes— afirma.

A distribuidora esclarece que os números têm como base os registros operacionais realizados por suas equipes e seguem metodologia própria de acompanhamento, que não é necessariamente equivalente aos levantamentos oficiais da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Isso ocorre porque a empresa contabiliza todas as ocorrências que exigem atendimento, inclusive furtos na instalação elétrica interna de imóveis, enquanto parte desses casos depende do registro de boletim de ocorrência pelo próprio proprietário/cliente.

Registros da Polícia Civil também cresceram em junho

Levantamento da Polícia Civil mostra que os furtos de fios e cabos seguem uma tendência de aumento nos últimos meses em Rio Grande.

Até o final de junho, foram registradas 67 ocorrências do tipo no município, média de 11,1 casos por mês. Somente em junho foram contabilizados 24 registros, o maior número mensal de 2026 até o momento.

Nos meses anteriores, haviam sido registrados sete casos em janeiro, seis em fevereiro, nove em março, 10 em abril e 11 em maio.

A Polícia Civil ressalta que esses números não se referem exclusivamente a furtos da rede elétrica ou da iluminação pública. As ocorrências incluem também furtos de fios em imóveis particulares, estabelecimentos comerciais e prédios abandonados.

Segundo a CEEE Equatorial, a diferença entre os dados ocorre porque a concessionária atende tanto furtos na rede elétrica sob sua responsabilidade quanto casos registrados nas instalações internas de residências e empresas. Nestes últimos, a responsabilidade pelo registro policial é do proprietário do imóvel, já que o dano ocorre na rede particular.

Como denunciar

A CEEE Equatorial orienta que, ao presenciar um furto de fios ou cabos em andamento, a população acione imediatamente a Brigada Militar pelo telefone 190.

Quando o crime já tiver ocorrido, a denúncia pode ser feita de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, da Secretaria da Segurança Pública.

Caso o furto provoque interrupção no fornecimento de energia, os consumidores devem comunicar a distribuidora pelo telefone 0800 721 2333 para que equipes sejam deslocadas e realizem os reparos necessários.

A empresa também esclarece que, quando o furto ocorrer na instalação elétrica interna de residências ou empresas — da saída do medidor para o interior do imóvel —, a reposição da estrutura é de responsabilidade do proprietário. Após os reparos por profissional habilitado, cabe ao cliente solicitar a religação do fornecimento, quando necessária.