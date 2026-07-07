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Furto de fios deixou mais de 6,7 mil clientes sem energia em Rio Grande desde o início do ano

A CEEE Equatorial contabilizou 443 ocorrências nos quatro primeiros meses de 2026; Polícia Civil também aponta aumento dos registros em junho

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Joanna Manhago

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