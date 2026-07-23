Expofeira de Pelotas chega à 100ª edição; veja o que está previsto na programação

A Associação Rural de Pelotas (ARP) lançou, nesta quinta-feira (23), a programação da 100ª Expofeira de Pelotas, que será realizada entre os dias 5 e 12 de outubro, no parque da entidade, localizado na Avenida Fernando Osório. Com o tema "Um século de conexões", o evento marcará o centenário da feira com uma programação voltada à tradição, aos negócios, à inovação e à integração entre o campo e a cidade.
A organização projeta uma edição histórica, com mais de mil animais, oito leilões, 20 julgamentos e exposições de raças como Aberdeen Angus, Corriedale e pôneis.
A tradicional Conferência Rural também integra a programação. O espaço reunirá 35 palestras, workshops e apresentação de cases, com a participação de 50 entidades ligadas ao agronegócio. A feira contará ainda com uma área comercial destinada a mais de 80 expositores de diferentes segmentos.
— A centésima edição é um evento marcante, faz parte da história de todos nós da região. É uma história contada a muitas mãos, em muitas gerações. A tônica do evento vai ser a força do campo na sociedade — afirma o presidente da ARP, Rodrigo Azambuja.
Olhar para o futuro
Uma das novidades desta edição é a reformulação da Fazendinha, espaço voltado ao público infantil que busca aproximar as crianças da realidade do campo. A estrutura contará com mais de 100 animais e terá foco em educação e conscientização.
— A Fazendinha evoluiu de um espaço onde promovemos a interação com os animais para um grande espaço educativo, do agro com as crianças, com o futuro e com a consciência alimentar.
Cultura e tradição
Além das atrações ligadas ao agronegócio, a Expofeira terá uma programação cultural dedicada à comemoração dos 100 anos do evento. A Rua Coberta receberá apresentações de artistas regionais, enquanto o Pavilhão Gertum concentrará os principais espetáculos da programação.
— A programação cultural da centésima Expofeira será voltada para a história do nosso povo e da nossa gente, a história que constrói a Expofeira e constrói Pelotas — afirma Azambuja.
A agenda também já conta com sete leilões confirmados, alguns deles programados para ocorrer após o encerramento oficial da feira:
- Dia 5 – Leilão Brangus Piratini
- Dia 6 – Leilão Montana da Gruta
- Dia 8 — Leilão Genética em Dose Dupla
- Dia 9 — Leilão Estância Santa Eulália
- Dia 10 – Leilão Hereford e Braford
- Dia 11 – Leilão Só Angus
- Dia 13 – Leilão Gado Geral da Expofeira
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