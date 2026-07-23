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"Um século de conexões"
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Expofeira de Pelotas chega à 100ª edição; veja o que está previsto na programação

Feira terá mais de mil animais, oito leilões, conferência rural e atrações culturais

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Douglas Dutra

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