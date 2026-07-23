Expofeira de Pelotas chega à 100ª edição; veja o que está previsto na programação

Edição foi lançada nesta quinta-feira. Douglas Dutra / Agencia RBS

A Associação Rural de Pelotas (ARP) lançou, nesta quinta-feira (23), a programação da 100ª Expofeira de Pelotas, que será realizada entre os dias 5 e 12 de outubro, no parque da entidade, localizado na Avenida Fernando Osório. Com o tema "Um século de conexões", o evento marcará o centenário da feira com uma programação voltada à tradição, aos negócios, à inovação e à integração entre o campo e a cidade.

A organização projeta uma edição histórica, com mais de mil animais, oito leilões, 20 julgamentos e exposições de raças como Aberdeen Angus, Corriedale e pôneis.

A tradicional Conferência Rural também integra a programação. O espaço reunirá 35 palestras, workshops e apresentação de cases, com a participação de 50 entidades ligadas ao agronegócio. A feira contará ainda com uma área comercial destinada a mais de 80 expositores de diferentes segmentos.

— A centésima edição é um evento marcante, faz parte da história de todos nós da região. É uma história contada a muitas mãos, em muitas gerações. A tônica do evento vai ser a força do campo na sociedade — afirma o presidente da ARP, Rodrigo Azambuja.

Olhar para o futuro

Fazendinha aproxima as crianças do campo. Carlos Queiroz - QZ7 Filmes / Divulgação

Uma das novidades desta edição é a reformulação da Fazendinha, espaço voltado ao público infantil que busca aproximar as crianças da realidade do campo. A estrutura contará com mais de 100 animais e terá foco em educação e conscientização.

— A Fazendinha evoluiu de um espaço onde promovemos a interação com os animais para um grande espaço educativo, do agro com as crianças, com o futuro e com a consciência alimentar.

Cultura e tradição

Presidente da entidade apresentou evento em café da manhã com autoridades e lideranças do setor. Douglas Dutra / Agencia RBS

Além das atrações ligadas ao agronegócio, a Expofeira terá uma programação cultural dedicada à comemoração dos 100 anos do evento. A Rua Coberta receberá apresentações de artistas regionais, enquanto o Pavilhão Gertum concentrará os principais espetáculos da programação.

— A programação cultural da centésima Expofeira será voltada para a história do nosso povo e da nossa gente, a história que constrói a Expofeira e constrói Pelotas — afirma Azambuja.

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A agenda também já conta com sete leilões confirmados, alguns deles programados para ocorrer após o encerramento oficial da feira:

Dia 5 – Leilão Brangus Piratini

Dia 6 – Leilão Montana da Gruta

Dia 8 — Leilão Genética em Dose Dupla

Dia 9 — Leilão Estância Santa Eulália

Dia 10 – Leilão Hereford e Braford

Dia 11 – Leilão Só Angus

Dia 13 – Leilão Gado Geral da Expofeira



