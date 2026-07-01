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Evento em Pelotas mostra como a genética pode aumentar o lucro da pecuária

Programação reúne especialistas e produtores para discutir inovação, produtividade e qualidade dos rebanhos

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Gabriel de Bem

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