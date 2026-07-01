Evento em Pelotas mostra como a genética pode aumentar o lucro da pecuária

Começou nesta quarta-feira (1º), na Associação Rural de Pelotas (ARP), a terceira edição da Feira Nacional da Genética (Fenagen). O evento, que segue até sábado (4), reúne criadores, produtores rurais e especialistas para discutir inovações voltadas ao melhoramento genético, à produtividade e à eficiência dos rebanhos de corte e de leite.
Neste ano, a programação tem como foco desmistificar o uso do melhoramento genético, apresentando a tecnologia como uma ferramenta acessível para propriedades de diferentes portes. A feira reúne palestras e debates sobre genética, nutrição, sanidade e inovação, buscando aproximar o conhecimento técnico dos produtores rurais. Nesta edição, são 249 animais e 49 expositores, ante 212 exemplares e 38 participantes da edição de 2025.
— A Fenagen nasceu com o propósito de simplificar o entendimento sobre o melhoramento genético. Queremos reunir o maior número possível de pecuaristas para que compreendam toda a cadeia produtiva da carne e como utilizar melhor essa ferramenta. É um evento para qualificar produtores de pequeno, médio e grande porte — afirma a zootecnista e superintendente da Associação Nacional de Criadores Herd Book Collares (ANC), Silvia Freitas.
Melhoramento genético reflete na qualidade da carne
Embora as discussões ocorram em um ambiente técnico, os organizadores destacam que o avanço da genética animal também beneficia o consumidor.
Segundo especialistas, o melhoramento genético contribui para produzir carne com maior maciez e qualidade, além de aumentar a eficiência dos sistemas produtivos. A tecnologia também permite reduzir o tempo necessário para o abate dos animais ou para o início da produção leiteira.
— As palestras estão bastante objetivas e abordam exatamente os temas propostos. Para quem trabalha com comercialização de sêmen e genética, esse debate é importante porque mostra um trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos e como ele se reflete na qualidade e, principalmente, na precocidade dos animais — afirma o zootecnista Fábio Luís Nickel.
Evento busca fortalecer a pecuária na Zona Sul
Criada inicialmente para marcar os 50 anos do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), a Fenagen passou a integrar o calendário do agronegócio gaúcho após a repercussão das primeiras edições.
A expectativa dos organizadores é consolidar a Zona Sul como um polo de difusão de tecnologias voltadas à pecuária.
Com entrada gratuita, a feira é aberta a produtores rurais, estudantes e demais interessados no setor.
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