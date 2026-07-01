Evento em Pelotas mostra como a genética pode aumentar o lucro da pecuária

Debates começaram nesta quarta-feira, na Associação Rural. Reprodução / RBS TV

Começou nesta quarta-feira (1º), na Associação Rural de Pelotas (ARP), a terceira edição da Feira Nacional da Genética (Fenagen). O evento, que segue até sábado (4), reúne criadores, produtores rurais e especialistas para discutir inovações voltadas ao melhoramento genético, à produtividade e à eficiência dos rebanhos de corte e de leite.

Neste ano, a programação tem como foco desmistificar o uso do melhoramento genético, apresentando a tecnologia como uma ferramenta acessível para propriedades de diferentes portes. A feira reúne palestras e debates sobre genética, nutrição, sanidade e inovação, buscando aproximar o conhecimento técnico dos produtores rurais. Nesta edição, são 249 animais e 49 expositores, ante 212 exemplares e 38 participantes da edição de 2025.

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— A Fenagen nasceu com o propósito de simplificar o entendimento sobre o melhoramento genético. Queremos reunir o maior número possível de pecuaristas para que compreendam toda a cadeia produtiva da carne e como utilizar melhor essa ferramenta. É um evento para qualificar produtores de pequeno, médio e grande porte — afirma a zootecnista e superintendente da Associação Nacional de Criadores Herd Book Collares (ANC), Silvia Freitas.

Melhoramento genético reflete na qualidade da carne

Evento projeta posicionar a Zona Sul como um polo irradiador de tecnologia pecuária. Reprodução / RBS TV

Embora as discussões ocorram em um ambiente técnico, os organizadores destacam que o avanço da genética animal também beneficia o consumidor.

Segundo especialistas, o melhoramento genético contribui para produzir carne com maior maciez e qualidade, além de aumentar a eficiência dos sistemas produtivos. A tecnologia também permite reduzir o tempo necessário para o abate dos animais ou para o início da produção leiteira.

— As palestras estão bastante objetivas e abordam exatamente os temas propostos. Para quem trabalha com comercialização de sêmen e genética, esse debate é importante porque mostra um trabalho desenvolvido ao longo de muitos anos e como ele se reflete na qualidade e, principalmente, na precocidade dos animais — afirma o zootecnista Fábio Luís Nickel.

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Evento busca fortalecer a pecuária na Zona Sul

Criada inicialmente para marcar os 50 anos do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne (Promebo), a Fenagen passou a integrar o calendário do agronegócio gaúcho após a repercussão das primeiras edições.

A expectativa dos organizadores é consolidar a Zona Sul como um polo de difusão de tecnologias voltadas à pecuária.

Com entrada gratuita, a feira é aberta a produtores rurais, estudantes e demais interessados no setor.



