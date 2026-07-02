Estudantes de engenharia da UFPel conquistam título nacional em competição de perguntas e respostas

Competição ocorreu em 25 de junho, em Goiânia. Divulgação / Arquivo Pessoal

Uma equipe de estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) conquistou o primeiro lugar no InfraQuiz, competição nacional de conhecimentos sobre infraestrutura de transportes realizada durante o 51º Encontro Anual de Pavimentação e o 28º Encontro Nacional de Conservação de Rodovias (Enacor), em Goiânia (GO). A conquista ocorreu no dia 25 de junho.

Além do título, outra equipe da universidade avançou até as semifinais da disputa, que reuniu estudantes de diferentes instituições de ensino superior do país em uma série de perguntas e respostas sobre temas como projeto e construção de rodovias, manutenção de pavimentos e sustentabilidade.

Os representantes da UFPel integram o grupo de pesquisa Modelagem de Pavimentos, coordenado pelo professor Klaus Theisen. A equipe campeã foi formada pelos estudantes Laura Barbosa, Lauren Holz, Luis Fernando Martinez e Rodolfo Oliveira dos Santos.

— Nós nos sentimos extremamente orgulhosos. Foi algo quase épico. Conseguimos competir de igual para igual com universidades que possuem programas de pós-graduação consolidados. É um excelente retorno para nós — afirma Theisen.

O InfraQuiz é disputado em formato eliminatório. Em cada rodada, duas equipes se enfrentam, e apenas a vencedora avança para a fase seguinte. Cada grupo é formado por quatro estudantes: três competidores e um observador responsável pelo acompanhamento das partidas.

Além da conquista coletiva, Laura Barbosa e Rodolfo Oliveira dos Santos receberam menções honrosas por terem sido escolhidos como os melhores competidores da edição.

Grupo promoveu rifas para custear viagem

A participação da delegação da UFPel em Goiânia exigiu mobilização dos estudantes e professores. Sem recursos suficientes para custear a viagem, o grupo utilizou economias pessoais e promoveu rifas para arrecadar dinheiro.

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Segundo Theisen, a ausência de um programa de pós-graduação na Engenharia Civil da universidade dificulta a obtenção de recursos para atividades acadêmicas como essa.

— Nosso curso ainda não tem pós-graduação, e isso limita bastante o acesso a financiamentos para que os alunos possam participar de eventos científicos e competições — explica.

Com a vitória, a equipe garantiu inscrição gratuita e hospedagem para participar da próxima edição do InfraQuiz, prevista para 2027.

Grupo apresentou 11 trabalhos científicos

Além da competição, os estudantes da UFPel apresentaram 11 trabalhos científicos durante o Encontro Anual de Pavimentação.

Criado recentemente, o grupo de pesquisa Modelagem de Pavimentos estuda o comportamento de pavimentos por meio de simulações matemáticas que reproduzem as condições reais das rodovias.

Segundo o coordenador, o objetivo é desenvolver modelos capazes de prever como estradas e materiais, como o asfalto, se comportam ao longo dos anos, contribuindo para o planejamento e a manutenção da infraestrutura viária.

