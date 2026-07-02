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Estudantes de engenharia da UFPel conquistam título nacional em competição de perguntas e respostas

Alunos venceram disputa que reuniu universitários de todo o país

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Gabriel Veríssimo

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