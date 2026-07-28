Pelotas e Capão do Leão registram mais de 40 milímetros de chuva; veja como fica o tempo na Zona Sul

Em Pelotas, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil registrou apenas duas ocorrências. Felipe Valduga / Grupo RBS

Municípios da Zona Sul registraram volumes expressivos de chuva entre segunda-feira (27) e a manhã desta terça-feira (28), conforme dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Nas últimas 12 horas, Capão do Leão acumulou 40,8 milímetros de precipitação entre as 18h de segunda-feira e as 6h desta terça, enquanto Pelotas registrou 40,6 mm no mesmo período.

Os dois municípios ocuparam, respectivamente, a 18ª e a 19ª posições no ranking estadual dos maiores acumulados de chuva. Na lista também aparece Dom Feliciano, com 30,6 milímetros.

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Já no acumulado das últimas 24 horas — entre as 6h de segunda-feira e as 6h desta terça —, a região ganhou ainda mais destaque no relatório da Defesa Civil. Pinheiro Machado liderou o volume regional, com 58 milímetros, seguido por Pelotas (45,6 milímetros), Capão do Leão (45 milímetros), Dom Pedrito (44 milímetros) e Dom Feliciano (43,4 milímetros).

Ocorrências na região

Em Dom Pedrito, a chuva provocou alagamentos em diferentes pontos da área urbana durante a tarde de segunda-feira. O Rio Santa Maria atingiu a marca de 9,58 metros por volta das 13h e voltou a subir. Conforme a Defesa Civil, a cota de alerta na cidade é de 10,29 metros, enquanto a de inundação é de 11 metros.

Em Pelotas, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil registrou apenas duas ocorrências: um pedido de lona para uma residência atingida pelas precipitações e o atendimento a uma pessoa em situação de rua.

— Escapamos do vento e do granizo. Hoje, a priori, ainda teremos talvez mais uns 10 ou 15 milímetros. O pior já passou e não houve nenhuma ocorrência de maior severidade no plantão — afirma o secretário municipal de Defesa Civil, Milton Martins.

Previsão do tempo

Segundo o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CPPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a condição de tempo instável persiste em todo o Rio Grande do Sul nesta terça-feira em razão do deslocamento de um sistema frontal.

Na Zona Sul, a previsão indica chuva fraca, queda nas temperaturas, além de pancadas de chuva e rajadas ocasionais de vento ao longo do dia.



