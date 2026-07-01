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Em 10 anos, transporte coletivo de Pelotas perdeu mais da metade dos passageiros 

Sistema completa uma década da concessão com frota menor, redução de trabalhadores e apenas 88 cobradores em atividade

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Igor Islabão

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