Elevação do Arroio Bagé provoca interdição de duas pontes no município





A elevação do nível do Arroio Bagé provocou a interdição de duas pontes no município neste domingo (19). De acordo com a Rede de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado, a cota do arroio atingiu 189,40 metros, oscilando entre 189,31 metros e 189,38 metros durante o período de monitoramento.

Em razão da elevação do nível da água, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSM), mobilizou agentes de trânsito para realizar o bloqueio das estruturas como medida preventiva.

Segundo a prefeitura, no Passo do Onze a água está a cerca de 40 centímetros da superfície da ponte. Já na ponte da Rua Ernesto Médici, a água passa sobre a estrutura, impossibilitando a travessia com segurança.

Conforme a Defesa Civil regional, Bagé contabilizou 2,6 milímetros de chuva na última madrugada. O órgão informou que o município não registra pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência do temporal.

Mesmo assim, como medida preventiva diante da previsão de chuvas intensas e dos alertas emitidos pela Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SMASI) mantém, desde sexta-feira, um abrigo emergencial no Ginásio Militão para acolher pessoas e famílias que eventualmente necessitem de atendimento.