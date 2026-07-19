Geral

Transtorno
Notícia

Elevação do Arroio Bagé provoca interdição de duas pontes no município

Água já passa sobre a ponte da Rua Ernesto Médici e está a cerca de 40 centímetros da superfície da ponte do Passo do Onze, segundo a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Laura Cosme

Enviar email

Mariana Muza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS