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El Niño: previsões, medos e a falta de preparo das nossas cidades

Fenômeno climático volta a acender alertas no Rio Grande do Sul, mas especialistas apontam que os impactos dependem também da capacidade de planejamento, prevenção e adaptação dos municípios

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