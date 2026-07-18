El Niño: previsões, medos e a falta de preparo das nossas cidades

Por Marcelo Dutra da Silva, ecólogo, doutor em Ciências e professor da Furg



O El Niño que estamos vivendo neste momento, quando foi anunciado, não surpreendeu a comunidade científica. Há meses, os principais centros internacionais de monitoramento climático vinham indicando a formação do fenômeno no Oceano Pacífico. Aos poucos, as projeções foram sendo confirmadas, servindo de base para as previsões oficiais que passaram a orientar governos, órgãos de defesa civil e a população. Mais uma vez, voltamos a acompanhar mapas, boletins e atualizações quase diárias na expectativa de compreender a intensidade e os possíveis efeitos de um fenômeno que, para os gaúchos, deixou de ser apenas um conceito da climatologia para se transformar em uma lembrança dolorosa.

As projeções indicam que este novo El Niño tende a ganhar força ao longo do segundo semestre, ampliando sua influência sobre as condições atmosféricas no Sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, a preocupação é evidente. Embora isso não signifique, necessariamente, que os impactos mais severos ocorrerão ainda neste ano, existe a possibilidade de o fenômeno persistir durante o primeiro semestre de 2027, ampliando o risco de chuvas volumosas, tempestades, ventos intensos e eventos hidrológicos extremos.

Esse cenário já começa a produzir seus primeiros efeitos. As previsões para os próximos dias apontam a ocorrência de ventos fortes e precipitações expressivas, com potencial para atingir diversas regiões do Estado, inclusive o sul gaúcho. Como aconteceu em outras ocasiões, cada novo alerta é acompanhado por uma crescente sensação de insegurança. A população acompanha a previsão do tempo não apenas por curiosidade, mas com apreensão. Qualquer mudança na trajetória de uma frente fria ou qualquer aviso meteorológico mais severo desperta lembranças recentes, que ainda permanecem muito vivas.

Talvez este seja um dos efeitos menos discutidos dos desastres climáticos: o impacto emocional coletivo. Vivemos em permanente estado de alerta. As notícias provocam ansiedade, alteram rotinas, interrompem o sono e fazem milhares de pessoas reviver experiências traumáticas. Há um medo silencioso que se instala antes mesmo da chegada da chuva. Um medo compreensível. Afinal, ainda estamos tentando superar a tragédia de maio de 2024. Ninguém deseja passar por aquilo novamente.

Infelizmente, esse sentimento não nasce apenas da força da natureza. Ele decorre, sobretudo, da percepção de que continuamos despreparados. Passados mais de dois anos da maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, poucas obras estruturantes foram efetivamente concluídas. Muitos investimentos anunciados ainda não chegaram aos municípios, diversos projetos permanecem apenas no papel e a esmagadora maioria das cidades atingidas continua vulnerável diante da possibilidade de novos eventos extremos.

Também avançamos pouco naquilo que deveria orientar todas as decisões futuras: o planejamento. Continuamos ocupando áreas suscetíveis a inundações, convivendo com sistemas de drenagem insuficientes e sem incorporar, de forma consistente, a variável climática ao planejamento urbano. Os Planos Diretores não estão sendo revisados, pelo menos não na velocidade que a realidade exige. Além disso, poucos municípios estruturaram Planos de Emergência Climática capazes de integrar prevenção, adaptação e resposta aos desastres.

Por outro lado, ainda conhecemos pouco sobre a dimensão real das nossas vulnerabilidades. Faltam mapeamentos detalhados das áreas de risco, identificação precisa das populações expostas e levantamento dos empreendimentos, serviços e atividades econômicas sujeitos aos impactos de enchentes, tempestades e movimentos de massa. Sem essas informações, planejar investimentos, estabelecer prioridades e reduzir riscos torna-se uma tarefa incompleta.

Os avanços alcançados concentram-se, principalmente, na capacidade de monitoramento e emissão de alertas. As universidades ampliaram suas pesquisas, os sistemas meteorológicos evoluíram e a integração com a Defesa Civil tornou-se mais eficiente. Esse é um progresso importante, mas insuficiente. Alertar salva vidas. Preparar cidades evita tragédias.



