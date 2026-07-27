"É normal essa buraqueira, mas na chuva piora": moradores do Jardim América reclamam de ruas em Capão do Leão

Motoristas que trafegavam pela rua Cesário Xavier precisavam passar em baixa velocidade por conta dos buracos. Igor Islabão / Agência RBS

A chuva da tarde desta segunda-feira (27) voltou a expor um problema recorrente para quem vive ou circula pelo bairro Jardim América, em Capão do Leão. Ruas tomadas por buracos, acúmulo de lama e condições críticas de trafegabilidade mobilizam os moradores da região, que pedem soluções definitivas para a infraestrutura local.

Em vias como Cesário Xavier, Comendador Henrique Lorea e Juscelino Kubitschek de Oliveira, os motoristas precisam reduzir drasticamente a velocidade para evitar danos aos veículos. É o caso do pedreiro e carpinteiro Caio Alves Duarte, que relata a rotina difícil de quem precisa passar pela região.

— É normal essa buraqueira, mas dia de chuva fica pior ainda. Depois que para de chover, passa dois, três dias e vem a máquina, dá uma melhorada. Mas aí chove de novo e é a mesma coisa. Quando não é o barro, nos dias bons de verão é a poeira. Não tem rua melhor pra andar, não existe. Tu tem que vir devagarinho, de primeira marcha, porque se passar rápido, quebra o carro todo — afirma Duarte.

Motoristas não conseguem desviar dos buracos. Igor Islabão / Agência RBS

A indignação é compartilhada pelo pastor Everson Castro, morador da Rua República de Piratini. Ele procurou a reportagem para mostrar a situação do local, destacando que o problema não é isolado, mas sim generalizado por todo o bairro.

— Algumas ruas do Jardim América estão intransitáveis — afirma.

A reportagem de GZH entrou em contato com a Prefeitura do Capão do Leão questionando a respeito da situação das vias citadas e se há um cronograma previsto para a recuperação ou manutenção das ruas no bairro Jardim América, mas não obteve resposta até o momento.



