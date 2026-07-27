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"É normal essa buraqueira, mas na chuva piora": moradores do Jardim América reclamam de ruas em Capão do Leão

Erosão após a chuva dificulta o trânsito até para quem anda devagar

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Igor Islabão

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