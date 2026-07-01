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Duplicação da RS-734 chega a 70% e deve ser concluída até dezembro de 2026

Ligação entre Rio Grande e Cassino já recebeu R$ 44 milhões em investimentos e entrou na fase final de execução

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Joanna Manhago

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