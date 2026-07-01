Duplicação da RS-734 chega a 70% e deve ser concluída até dezembro de 2026

A duplicação da RS-734, principal ligação entre o Centro de Rio Grande e o balneário Cassino, alcançou cerca de 70% de execução e deve ser concluída até dezembro de 2026. A estimativa é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela obra.

Segundo o órgão, aproximadamente R$ 44 milhões já foram investidos na duplicação dos 6,5 quilômetros da rodovia. Desse total, cerca de quatro quilômetros foram liberados para o trânsito no início deste ano, enquanto o restante segue em obras.

Atualmente, as equipes trabalham na execução da drenagem, preparação do pavimento e remanejamento de redes da Corsan. Joanna Manhago/Grupo RBS

Atualmente, as equipes trabalham na execução da drenagem, preparação do pavimento e remanejamento de redes da Corsan. Também estão em andamento a implantação da base de brita, a construção de passeios públicos e a adequação de acessos a estabelecimentos comerciais e ruas transversais.

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Nos próximos meses, a obra deve entrar em uma etapa mais visível para quem trafega pela rodovia. O cronograma prevê a concretagem das pistas, implantação da estrutura definitiva do pavimento, instalação da iluminação pública e da sinalização viária.

Também estão previstas a construção de uma ciclovia, a implantação de semáforos nas rotatórias e travessias de pedestres, além da instalação de gradis no canteiro central e defensas metálicas.

Apesar do avanço, o Daer afirma que a conclusão da duplicação ainda depende da finalização de desapropriações em alguns trechos da rodovia.

Três anos de atrasos

Iniciada em junho de 2022, obra deveria ter sido entregue em 2023. Joanna Manhago/Grupo RBS

Iniciada em junho de 2022, a duplicação da RS-734 deveria ter sido entregue em 2023. Desde então, o cronograma foi alterado diversas vezes em razão de mudanças no projeto, paralisações e problemas climáticos.

Um dos principais entraves ocorreu em abril de 2023, quando a Conpasul, responsável pelo contrato original, deixou a obra. A execução passou para a Construtora Pelotense, que segue à frente dos trabalhos.

Além da troca de empresa, a obra enfrentou interrupções provocadas pelas fortes chuvas registradas entre 2023 e 2024. A enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul também afetou o andamento das intervenções.

Outro fator que contribuiu para o atraso foi a necessidade de remanejar redes de energia elétrica e abastecimento de água, além da revisão do projeto original.

Entre as alterações está a inclusão de uma via lateral entre a BR-392 e o CTG Mate Amargo, o que exigiu novas desapropriações ao longo do traçado.

Investimento quase dobrou desde o início

O custo da duplicação também aumentou ao longo da execução.

Quando foi licitada, a obra estava orçada entre R$ 50 milhões e R$ 52 milhões. Com aditivos contratuais, atualização de preços e mudanças técnicas, a previsão atual é que o investimento total alcance aproximadamente R$ 87 milhões.

Segundo o Daer, apesar do aumento no valor do contrato, não há previsão de novos acréscimos orçamentários até a conclusão dos trabalhos.

