Duplicação da RS-734 chega a 70% e deve ser concluída até dezembro de 2026

A duplicação da RS-734, principal ligação entre o Centro de Rio Grande e o balneário Cassino, alcançou cerca de 70% de execução e deve ser concluída até dezembro de 2026. A estimativa é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), responsável pela obra.
Segundo o órgão, aproximadamente R$ 44 milhões já foram investidos na duplicação dos 6,5 quilômetros da rodovia. Desse total, cerca de quatro quilômetros foram liberados para o trânsito no início deste ano, enquanto o restante segue em obras.
Atualmente, as equipes trabalham na execução da drenagem, preparação do pavimento e remanejamento de redes da Corsan. Também estão em andamento a implantação da base de brita, a construção de passeios públicos e a adequação de acessos a estabelecimentos comerciais e ruas transversais.
Nos próximos meses, a obra deve entrar em uma etapa mais visível para quem trafega pela rodovia. O cronograma prevê a concretagem das pistas, implantação da estrutura definitiva do pavimento, instalação da iluminação pública e da sinalização viária.
Também estão previstas a construção de uma ciclovia, a implantação de semáforos nas rotatórias e travessias de pedestres, além da instalação de gradis no canteiro central e defensas metálicas.
Apesar do avanço, o Daer afirma que a conclusão da duplicação ainda depende da finalização de desapropriações em alguns trechos da rodovia.
Três anos de atrasos
Iniciada em junho de 2022, a duplicação da RS-734 deveria ter sido entregue em 2023. Desde então, o cronograma foi alterado diversas vezes em razão de mudanças no projeto, paralisações e problemas climáticos.
Um dos principais entraves ocorreu em abril de 2023, quando a Conpasul, responsável pelo contrato original, deixou a obra. A execução passou para a Construtora Pelotense, que segue à frente dos trabalhos.
Além da troca de empresa, a obra enfrentou interrupções provocadas pelas fortes chuvas registradas entre 2023 e 2024. A enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul também afetou o andamento das intervenções.
Outro fator que contribuiu para o atraso foi a necessidade de remanejar redes de energia elétrica e abastecimento de água, além da revisão do projeto original.
Entre as alterações está a inclusão de uma via lateral entre a BR-392 e o CTG Mate Amargo, o que exigiu novas desapropriações ao longo do traçado.
Investimento quase dobrou desde o início
O custo da duplicação também aumentou ao longo da execução.
Quando foi licitada, a obra estava orçada entre R$ 50 milhões e R$ 52 milhões. Com aditivos contratuais, atualização de preços e mudanças técnicas, a previsão atual é que o investimento total alcance aproximadamente R$ 87 milhões.
Segundo o Daer, apesar do aumento no valor do contrato, não há previsão de novos acréscimos orçamentários até a conclusão dos trabalhos.
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