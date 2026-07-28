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Notícia

Duas casas têm telhados danificados por granizo em Canguçu

Defesa Civil também confirmou chuva de pedras em São Lourenço do Sul, mas sem registro de danos

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Joanna Manhago

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