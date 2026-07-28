Duas casas têm telhados danificados por granizo em Canguçu

Ocorrências foram registradas nas localidades de Iguatemi e Herval, por volta da 1h. Imagens cedidas / Defesa Civil de Canguçu

Depois de a Defesa Civil informar que a maior parte da Zona Sul havia escapado da queda de granizo durante o temporal da madrugada desta terça-feira (28), novos registros confirmaram o fenômeno em Canguçu e São Lourenço do Sul. Conforme a 4ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil, a chuva de pedras foi registrada na zona rural dos dois municípios.

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Em Canguçu, duas residências tiveram os telhados danificados pelo granizo. Segundo o coordenador da Defesa Civil do município, Cesar Madrid, as ocorrências foram registradas nas localidades de Iguatemi e Herval, por volta da 1h.

— Até agora recebemos registro de duas casas atingidas no interior. Os problemas foram nos telhados. Uma delas tinha telhas de fibrocimento de seis milímetros e ficou bastante furada pelo granizo — afirmou.

Defesa Civil orienta que moradores atingidos entrem em contato com o órgão para que os casos sejam avaliados. Imagens cedidas / Defesa Civil de Canguçu

A Defesa Civil orienta que moradores atingidos entrem em contato com o órgão para que os casos sejam avaliados e recebam o atendimento necessário. Até o momento, apenas essas duas ocorrências haviam sido confirmadas.

Em São Lourenço do Sul, a Defesa Civil informou que também houve queda de granizo na zona rural, por volta das 0h30min. Conforme o órgão regional, não houve registro de danos.

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Procurada por GZH, a Defesa Civil do município informou que ainda realiza o levantamento das ocorrências e, até o momento da publicação desta reportagem, não havia detalhado a situação.

Tempo segue instável

Apesar da passagem das primeiras áreas de instabilidade, a previsão indica que o tempo seguirá instável na Zona Sul ao longo desta terça-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região permanece sob alerta para tempestades, com possibilidade de chuva, rajadas de vento e queda de granizo em pontos isolados. A previsão também indica ventos entre 40 km/h e 60 km/h, além de acumulados de chuva ao longo do dia.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe os avisos meteorológicos e evite permanecer em áreas abertas durante temporais. Também recomenda não se aproximar de árvores, postes ou estruturas que apresentem risco de queda.



