Designer Rosa May Sampaio morre aos 77 anos em São Paulo

Na Zona Sul, ela era proprietária da Estância Capão Redondo, localizada entre Pelotas e Capão do Leão. Divulgação / Arquivo Pessoal

A designer de interiores Rosa May Sampaio morreu aos 77 anos nesta terça-feira (21), em São Paulo.

Filha de uma tradicional família pelotense, ela morreu em casa, no bairro Jardins, enquanto dormia, por causas naturais, segundo a família.

Ela deixa quatro filhos: Raphael Guinle, Charly Braun, Pedro Braun Sampaio e a atriz Guilhermina Guinle.

As informações sobre o velório e o sepultamento ainda não foram divulgadas pela família.

Ligação com Pelotas

Nascida no Rio de Janeiro, em 6 de julho de 1949, Rosa May era filha de Luiz Raphael de Oliveira Sampaio e de Antonia Berchon des Essarts Carvalho Sampaio, a "Antoninha", uma das personalidades mais conhecidas da aristocracia rural gaúcha e referência na criação da raça Devon.

Embora tenha desenvolvido a carreira em São Paulo, mantinha ligação com a Zona Sul do Estado e era proprietária da Estância Capão Redondo, localizada entre Pelotas e Capão do Leão.

Trajetória profissional

Graduada em Letras pela PUC-Rio e em História da Arte pela École du Louvre, na França, Rosa May também tinha formação em Paisagismo e Design de Interiores.

Há mais de 30 anos, comandava um escritório que levava seu nome em São Paulo, responsável por projetos residenciais e comerciais no Brasil e no exterior.

Seu trabalho era reconhecido pela integração entre arquitetura, design, paisagismo e arte, com projetos que conciliavam funcionalidade e sofisticação.





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