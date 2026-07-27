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Defesa Civil emite alerta para tempestade com risco de granizo e destelhamento no Sul e na Campanha

Aviso de risco alto atinge Bagé e outros três municípios do sul do Estado nesta segunda-feira; veja recomendações

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