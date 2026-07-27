Defesa Civil emite alerta para tempestade com risco de granizo e destelhamento no Sul e na Campanha

Aviso foi emitido pela Defesa Civil do Estado e é válido até as 16h35min. Divulgação / Defesa Civil

Bagé e outros três municípios da Região Sul e da Campanha estão sob alerta alto (nível laranja) para a ocorrência de tempestades com rajadas de vento e queda de granizo na tarde desta segunda-feira (27). O aviso foi emitido pela Defesa Civil do Estado e é válido até as 16h35min.

Além de Bagé, a área de atenção delimitada pelo órgão abrange as cidades de Candiota, Pinheiro Machado e Piratini. Conforme o boletim, há risco elevado de destelhamento de residências e danos causados pela força do vento.

Recomendações de segurança da Defesa Civil

Diante do risco de tempo severo, o órgão estadual orienta que a população adote medidas preventivas:

Abrigo seguro: Evite permanecer em áreas abertas ou expostas durante os temporais.

Evite permanecer em áreas abertas ou expostas durante os temporais. Veículos: Não estacione próximo a árvores, postes ou placas de sinalização que possam cair com o vento.

Não estacione próximo a árvores, postes ou placas de sinalização que possam cair com o vento. Cuidados com a casa: Ao sair, mantenha portas e janelas trancadas e verifique as condições das vias de acesso.

Ao sair, mantenha portas e janelas trancadas e verifique as condições das vias de acesso. Animais domésticos: Abrigue ou solte guias e correntes para que os animais possam se movimentar no pátio.

Abrigue ou solte guias e correntes para que os animais possam se movimentar no pátio. Locais de risco: Moradores de áreas suscetíveis a alagamentos, inundações ou deslizamentos devem consultar a Defesa Civil do município sobre a necessidade de desocupação preventiva.

Em caso de emergência ou necessidade de socorro, os contatos são o 190 (Brigada Militar) e o 193 (Corpo de Bombeiros).



