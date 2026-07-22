Defesa Civil descarta risco imediato de cheia e monitora Lagoa dos Patos em Rio Grande

Autoridades acompanham cenário em áreas às margens da lagoa. Joanna Manhago / Agencia RBS

Enquanto diversas regiões do Rio Grande do Sul enfrentam os efeitos das enchentes provocadas pela chuva dos últimos dias, a Defesa Civil de Rio Grande afirma que, neste momento, não há previsão de cheia capaz de provocar alagamentos no município. Apesar disso, o órgão mantém monitoramento ininterrupto da Lagoa dos Patos e das áreas consideradas mais sensíveis.

A preocupação ocorre porque praticamente toda a água dos rios e arroios gaúchos escoa em direção à Lagoa dos Patos antes de seguir para o Oceano Atlântico. Esse processo faz com que os impactos das cheias nas regiões central e norte do Estado demorem mais para chegar à Zona Sul.

Segundo o vice-prefeito e coordenador da Defesa Civil, Renato Mattos Gomes, a situação segue sob controle.

— Estamos trabalhando e monitorando desde sexta-feira os bairros, as vilas e principalmente as áreas mais suscetíveis junto à Lagoa dos Patos. Sabemos que são regiões sensíveis, mas queremos tranquilizar a comunidade. Continuaremos atentos e, caso esse cenário mude, faremos os alertas necessários à população.

Lagoa dos Patos responde de forma diferente

De acordo com a Defesa Civil, embora a água que desce das bacias hidrográficas do Estado chegue até a Lagoa dos Patos, o comportamento do sistema é diferente do observado em rios como o Taquari.

— Estamos acompanhando a evolução da subida das águas no Vale do Taquari, mas são situações geográficas diferentes. O Vale do Taquari é um canal onde a elevação ocorre muito rapidamente. Já a Lagoa dos Patos é um sistema mais espraiado, onde essa resposta acontece de forma mais lenta.

O órgão também acompanha a elevação do Guaíba, que ainda deve receber parte da água proveniente das regiões atingidas pelas enchentes antes que esse volume siga em direção à Lagoa dos Patos.

Casas de bombas operam sob monitoramento

Como medida preventiva, a prefeitura mantém equipes de plantão 24 horas nas quatro casas de bombas responsáveis pela drenagem urbana de Rio Grande.

Na semana passada, uma das bombas precisou ser substituída após sofrer danos causados pelo descarte irregular de lixo.

Segundo a Secretaria de Infraestrutura, todas as unidades estão em funcionamento e preparadas para operar caso haja necessidade de reforçar o escoamento da água.

Chuva continua, mas previsão é de volumes menores na Zona Sul

A previsão do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CCPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) indica chuva entre esta terça-feira (21) e quarta-feira (22) na Zona Sul.

Apesar da instabilidade, os acumulados previstos para a região são inferiores aos esperados para as regiões central, norte e noroeste do Estado, onde há risco de temporais mais intensos.

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A Defesa Civil orienta que a população acompanhe apenas os comunicados oficiais. Em caso de necessidade, o órgão pode ser acionado pelos telefones 199, (53) 3233-8460 ou pelo WhatsApp (53) 99945-3110.



