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Defesa Civil descarta risco imediato de cheia e monitora Lagoa dos Patos em Rio Grande

Água que desce de rios como Taquari e Guaíba demora mais para impactar a região; prefeitura mantém casas de bombas em plantão de 24 horas

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Joanna Manhago

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