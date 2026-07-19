Curso gratuito de doces tradicionais abre portas para o mercado de trabalho em Capão do Leão

Os doces tradicionais de Pelotas são reconhecidos pelo sabor e pela história. Em Capão do Leão, eles também passaram a representar uma oportunidade de geração de renda para mulheres que buscam uma nova profissão ou o primeiro emprego.
Um curso gratuito promovido pelo Senac, com financiamento da prefeitura, reúne 20 alunas em aulas práticas voltadas à produção dos doces certificados. A capacitação dura cerca de um mês e alia técnicas de fabricação, gestão financeira e empreendedorismo, com foco na demanda criada pela Fenadoce e pelo mercado da região.
Além da formação, as participantes recebem uma bolsa de R$ 700 a cada 40 horas de curso, incentivo que busca garantir a permanência das alunas durante a qualificação.
Segundo a secretária-adjunta de Desenvolvimento de Capão do Leão, Flávia Lima, o benefício também pretende facilitar a inserção das participantes no mercado de trabalho.
— Essa bolsa auxilia no período pós-curso, seja para fazer outra qualificação, abrir um negócio ou começar a empreender — afirma.
Curso já resultou em contratações
As aulas ocorrem em uma fábrica de doces da cidade, cedida pela doceira e empresária Maria Helena Jeske, que acompanha de perto o desenvolvimento das participantes.
Ela afirma que a experiência tem revelado talentos que muitas vezes passavam despercebidos.
— Estou encantada com as meninas. Às vezes olhamos para uma pessoa e não imaginamos o potencial que ela tem. No dia a dia, percebemos a habilidade delas para trabalhar com as mãos e a desenvoltura que vão adquirindo — diz.
A parceria já apresenta resultados concretos. Como a produção da fábrica praticamente dobra durante o período da Fenadoce, três alunas foram contratadas antes mesmo da conclusão do curso.
Foi o caso de Raquel Leal, que estava desempregada antes de iniciar a capacitação e hoje trabalha como auxiliar de confeiteira.
— Estou fazendo um teste na fábrica, na produção de bombons. Estou gostando muito e me adaptando bem — conta.
A colega Luana Teixeira Duarte, que tinha experiência apenas em padarias, também conquistou uma vaga.
— Queria aprender mais sobre doces. Já aprendi bastante e fui contratada. Hoje estou trabalhando na produção de quindins — relata.
Incentivo ao empreendedorismo
Além das técnicas de produção, o curso ensina as participantes a calcular custos, formar preços e estruturar um pequeno negócio.
De acordo com a chefe docente do Senac, Raquel Marasca, a proposta vai além da empregabilidade.
— Elas aprenderam a produzir e também a precificar. Agora podem ingressar no mercado como funcionárias ou empreender. Mesmo quem não for trabalhar em uma empresa pode produzir em casa e transformar isso em fonte de renda — explica.
Legado da doçaria
Para Maria Helena, iniciativas como essa ajudam a preservar uma das tradições mais importantes da região sul do Estado.
Segundo ela, transmitir o conhecimento sobre os doces tradicionais significa garantir que esse patrimônio cultural continue vivo nas próximas gerações.
— Esse saber fazer não pode ficar limitado a uma empresa ou a uma pessoa. Precisamos compartilhar esse legado para que ele continue existindo e seja levado adiante por novas gerações — afirma.
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