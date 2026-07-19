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Curso gratuito de doces tradicionais abre portas para o mercado de trabalho em Capão do Leão

Capacitação do Senac, financiada pela prefeitura, oferece bolsa às alunas e já garantiu contratação de participantes por fábrica que amplia a produção durante a Fenadoce

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Stéfane Costa

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