Curso gratuito de doces tradicionais abre portas para o mercado de trabalho em Capão do Leão

Iniciativa dura cerca de um mês e alia técnicas de fabricação, gestão financeira e empreendedorismo. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Os doces tradicionais de Pelotas são reconhecidos pelo sabor e pela história. Em Capão do Leão, eles também passaram a representar uma oportunidade de geração de renda para mulheres que buscam uma nova profissão ou o primeiro emprego.

Um curso gratuito promovido pelo Senac, com financiamento da prefeitura, reúne 20 alunas em aulas práticas voltadas à produção dos doces certificados. A capacitação dura cerca de um mês e alia técnicas de fabricação, gestão financeira e empreendedorismo, com foco na demanda criada pela Fenadoce e pelo mercado da região.

Além da formação, as participantes recebem uma bolsa de R$ 700 a cada 40 horas de curso, incentivo que busca garantir a permanência das alunas durante a qualificação.

Segundo a secretária-adjunta de Desenvolvimento de Capão do Leão, Flávia Lima, o benefício também pretende facilitar a inserção das participantes no mercado de trabalho.

— Essa bolsa auxilia no período pós-curso, seja para fazer outra qualificação, abrir um negócio ou começar a empreender — afirma.

Curso já resultou em contratações

As aulas ocorrem em uma fábrica de doces da cidade, cedida pela doceira e empresária Maria Helena Jeske, que acompanha de perto o desenvolvimento das participantes.

Ela afirma que a experiência tem revelado talentos que muitas vezes passavam despercebidos.

— Estou encantada com as meninas. Às vezes olhamos para uma pessoa e não imaginamos o potencial que ela tem. No dia a dia, percebemos a habilidade delas para trabalhar com as mãos e a desenvoltura que vão adquirindo — diz.

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A parceria já apresenta resultados concretos. Como a produção da fábrica praticamente dobra durante o período da Fenadoce, três alunas foram contratadas antes mesmo da conclusão do curso.

Foi o caso de Raquel Leal, que estava desempregada antes de iniciar a capacitação e hoje trabalha como auxiliar de confeiteira.

— Estou fazendo um teste na fábrica, na produção de bombons. Estou gostando muito e me adaptando bem — conta.

A colega Luana Teixeira Duarte, que tinha experiência apenas em padarias, também conquistou uma vaga.

— Queria aprender mais sobre doces. Já aprendi bastante e fui contratada. Hoje estou trabalhando na produção de quindins — relata.

Incentivo ao empreendedorismo

Além das técnicas de produção, o curso ensina as participantes a calcular custos, formar preços e estruturar um pequeno negócio.

De acordo com a chefe docente do Senac, Raquel Marasca, a proposta vai além da empregabilidade.

— Elas aprenderam a produzir e também a precificar. Agora podem ingressar no mercado como funcionárias ou empreender. Mesmo quem não for trabalhar em uma empresa pode produzir em casa e transformar isso em fonte de renda — explica.

Legado da doçaria

Para Maria Helena, iniciativas como essa ajudam a preservar uma das tradições mais importantes da região sul do Estado.

Segundo ela, transmitir o conhecimento sobre os doces tradicionais significa garantir que esse patrimônio cultural continue vivo nas próximas gerações.

— Esse saber fazer não pode ficar limitado a uma empresa ou a uma pessoa. Precisamos compartilhar esse legado para que ele continue existindo e seja levado adiante por novas gerações — afirma.



