Como o origami ajudou uma estudante de Pelotas a trocar as telas pela criatividade

Arte milenar transformou a rotina de Sophie Nunes Bartz. Igor Islabão / Agência RBS

Um presente recebido durante a pandemia mudou a rotina da estudante Sophie Nunes Bartz, de 12 anos. Ao desmontar um tsuru — tradicional dobradura da cultura japonesa — para descobrir como havia sido feito, a aluna da Escola Ministro Arthur de Souza Costa decidiu aprender a técnica por conta própria. Cinco anos depois, o hobby virou um projeto apresentado no Robopel, feira de inovação que integra a programação dos 214 anos de Pelotas.

O primeiro contato com o origami aconteceu durante o período de isolamento social. Sem aulas presenciais e com mais tempo em casa, Sophie passou a pesquisar tutoriais na internet e a reproduzir diferentes modelos. Depois das primeiras dobraduras, buscou desafios mais complexos e chegou ao origami tridimensional, técnica que utiliza dezenas de módulos de papel para formar esculturas.

Mais do que desenvolver uma habilidade manual, a estudante afirma que encontrou uma alternativa ao uso constante do celular.

— O origami ajuda na concentração, na coordenação motora, na memória e na criatividade. À noite, em vez de ficar no celular, prefiro fazer dobraduras — conta.

Segundo Sophie, a prática também contribuiu para enfrentar momentos difíceis.

— Não é porque uma pessoa não gostou que vou deixar de fazer. Sempre vai existir alguém que valoriza o nosso trabalho — afirma.

Origami 3D chamou a atenção de quem visita evento nesta quinta-feira. Igor Islabão / Agência RBS

Da internet para a feira de inovação

Esta é a terceira participação da estudante no Robopel, evento que reúne projetos desenvolvidos por alunos das redes pública e privada.

Para a coordenadora do Criar Lab, Kelen Bernardi, a feira tem justamente o objetivo de incentivar estudantes a desenvolverem ideias a partir de interesses pessoais.

— No primeiro ano, eram muitos visitantes e poucos projetos. Ao longo do tempo, o número de submissões das redes públicas aumentou muito. Os alunos vêm visitar e se dão conta de que também podem desenvolver projetos na escola com os professores para trazer no ano seguinte — explica.

Evento movimenta o Pelotas Parque Tecnológico até sexta-feira. Igor Islabão / Agência RBS

Neste ano, o Robopel reúne mais de 60 trabalhos voltados à tecnologia, inovação, robótica e cultura maker.

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Coordenado pelo Criar Lab, o Robopel atua diretamente no fomento à cultura maker, à computação criativa e à aprendizagem baseada em projetos. A 9ª edição ocorre até sexta-feira (10), das 8h30min às 17h30min, no Pelotas Parque Tecnológico. A entrada é gratuita.



