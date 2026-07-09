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Como o origami ajudou uma estudante de Pelotas a trocar as telas pela criatividade

Projeto desenvolvido durante a pandemia virou destaque no Robopel e despertou interesse pela cultura maker

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Igor Islabão

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