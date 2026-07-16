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Como funciona o "gêmeo digital" que simula tempestades e enchentes na Lagoa dos Patos

Sistema desenvolvido pela Furg cria uma réplica virtual da região para antecipar impactos de chuvas, ventos, ondas e elevação do nível da água

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Joanna Manhago

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