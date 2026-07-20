Com 80% das obras prontas, Avenida Nelson Mandela deve ter asfalto até setembro

Avenida é considerada a principal obra estruturante do PAC Farroupilha. Igor Islabão / Agência RBS

A prefeitura de Pelotas projeta para setembro de 2026 o início da pavimentação asfáltica da Avenida Nelson Mandela, no bairro Fragata. A definição do prazo ocorreu na sexta-feira (17), em reunião entre prefeitura e a empresa que fará a pavimentação.

A nova etapa foi viabilizada após a demolição da última das três casas que impediam o avanço do traçado. A via de 1,4 quilômetro é considerada a principal obra estruturante do PAC Farroupilha e ligará o local à Avenida Theodoro Müller, principal acesso à Guabiroba.

As desapropriações na Rua Jornalista Salvador Hitta Porres solucionam um antigo impasse jurídico e logístico que travava a liberação de recursos e a execução do asfalto junto à Caixa Econômica Federal e à Construtora Pelotense.

Imóveis que travavam continuação do projeto foram demolidos. Igor Islabão / Agência RBS

No último imóvel liberado, a moradora aceitou um acordo com o município para ser transferida temporariamente para uma das novas unidades habitacionais que foram construídas no projeto até que a disputa judicial pela indenização seja encerrada. Os outros dois proprietários envolvidos já haviam sido indenizados.

De acordo com o secretário de Urbanismo de Pelotas (Seurb), Otávio Peres, a liberação da área era o nó mais sensível do projeto.

— Era um ponto bem simbólico. Essas demolições possibilitam a execução da via estruturante e a continuidade das redes elétricas definitivas de alta tensão, que vão permitir a energização das novas casas — explica Peres.

Ao contrário das ruas internas da Vila Farroupilha, que receberam pavimentação em blocos intertravados, a Nelson Mandela será asfaltada por se tratar de uma via de fluxo coletor e de integração do bairro.

Estágio das obras e investimentos

Iniciado em janeiro de 2023, o conjunto de intervenções do PAC Farroupilha está com 80% dos trabalhos executados e conta com orçamento atualizado total de R$ 25,5 milhões, via governo federal e contrapartida da prefeitura de 30% do valor do contrato original e R$ 3,1 milhões de aditivos. Totalizando R$ 10 milhões investidos pelo município no projeto.

O plano divide-se em três frentes: habitacional (com a construção de 44 casas), saneamento e infraestrutura viária.

Nas vias locais internas, as redes de água, esgoto, drenagem e calçadas já foram finalizadas. Na macrodrenagem, segue em andamento a construção da Casa de Bombas Farroupilha, localizada entre a Praça 20 de Setembro e a Rodoviária, que fará o bombeamento das águas da área baixa da vila em direção ao Canal Santa Bárbara.

Com o avanço na Avenida Nelson Mandela, o cronograma para os próximos meses também projeta a conclusão da rotatória de acesso na Rua Almirante Guilhobel e a finalização de uma área verde de 16 mil metros quadrados.



