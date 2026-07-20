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Com 80% das obras prontas, Avenida Nelson Mandela deve ter asfalto até setembro

Após a remoção dos imóveis que impediam o traçado, obra de 1,4 km ligará o local à Avenida Theodoro Müller, principal acesso à Guabiroba

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Igor Islabão

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