Geral

Solidariedade
Notícia

Cobertores que viram casacos: iniciativa ajuda pessoas em situação de rua no sul do Estado

Peças confeccionadas por voluntários da ONG Recon também se transformam em mochilas e buscam oferecer mais proteção e praticidade nos dias de frio

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Joanna Manhago

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS