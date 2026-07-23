Cobertores que viram casacos: iniciativa ajuda pessoas em situação de rua no sul do Estado

Iniciativa surgiu a partir da experiência dos voluntários durante a distribuição de marmitas. Joanna Manhago / Grupo RBS

Um cobertor pode aquecer de diferentes formas. Em Rio Grande, ele também pode se transformar em um casaco e, depois, em uma mochila. A ideia, desenvolvida pela ONG Recon (Rede de Conexão e Oportunidade Comunitária), busca oferecer mais proteção e praticidade para pessoas em situação de rua durante o inverno.

A iniciativa surgiu a partir da experiência dos voluntários durante a distribuição de marmitas. Ao longo desse trabalho, eles perceberam que muitas pessoas recebiam cobertores e agasalhos, mas tinham dificuldade para transportar esses itens ou acabavam perdendo as peças.

Foi então que a equipe encontrou, na internet, um modelo que atendesse a essa necessidade. Hoje, cada casaco é confeccionado a partir de um único cobertor de solteiro doado.

— A gente buscou essa ideia por causa da necessidade das pessoas em situação de rua. Toda vez que íamos entregar as marmitas, elas pediam um cobertor ou um agasalho. Percebemos que não conseguiríamos fornecer um cobertor novo sempre que precisassem e começamos a procurar uma alternativa — explica Carla Silva, presidente da ONG Recon.

Um cobertor, um casaco e uma mochila

O processo de confecção é simples, mas exige trabalho manual. Com cortes estratégicos e o uso de uma máquina de costura, o cobertor ganha mangas e um formato amplo, pensado para ser usado sobre as roupas que a pessoa já está vestindo.

Segundo a vice-presidente da ONG, Mila Silva, o acabamento original do cobertor é aproveitado para reduzir o trabalho e aumentar a durabilidade da peça.

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— A gente faz ele bem larguinho porque a pessoa precisa usá-lo por cima da roupa que já está vestindo. O objetivo é acrescentar calor sem limitar os movimentos.

Quando o frio diminui, o casaco pode ser dobrado e transformado em uma mochila transversal, permitindo que a pessoa carregue seus pertences e o próprio cobertor durante o dia.

— A ideia foi justamente essa: quando está calor, vira mochila; quando faz frio, vira casaco — explica Carla.

Cerca de 100 peças produzidas

Somente neste ano, a ONG confeccionou entre 90 e 100 casacos. Aproximadamente 40 foram entregues diretamente a pessoas em situação de rua ou repassados a outras instituições que realizam esse tipo de atendimento.

As entregas são feitas pelos próprios voluntários, que já mantêm contato frequente com essa população durante a distribuição de marmitas.

Segundo Carla, isso permite identificar quem realmente necessita das peças.

— A gente conhece quem realmente vive nas ruas e precisa desse atendimento. Também repassamos alguns casacos para entidades parceiras que fazem esse trabalho.

Trabalho depende de doações e voluntários

Com cortes estratégicos e o uso de uma máquina de costura, o cobertor ganha mangas e um formato amplo, pensado para ser usado sobre as roupas que a pessoa já está vestindo. Joanna Manhago/Grupo RBS

Além dos casacos, a ONG Recon desenvolve outras ações sociais em Rio Grande. Entre elas estão a distribuição de marmitas, o brechó solidário, aulas gratuitas de balé e muay thai para crianças, reforço escolar e campanhas especiais em datas como a Páscoa e o Natal.

Toda a produção depende de doações de cobertores e do trabalho voluntário. Atualmente, a confecção é feita com apenas uma máquina de costura, o que limita a quantidade de peças produzidas.

— O ideal seria termos pelo menos três máquinas industriais. A demanda é grande e, com apenas uma, não conseguimos atender todo mundo — afirma Carla.

A ONG também prepara uma campanha para arrecadar novos cobertores e equipamentos, ampliando a capacidade de produção antes da chegada de novos períodos de frio.

Como ajudar

Quem quiser contribuir pode doar cobertores ou outros itens diretamente na sede do brechó solidário da ONG ou entrar em contato pelas redes sociais da Recon. As doações também podem ser agendadas pelo telefone (53) 99168-4450.

Segundo a vice-presidente da entidade, toda ajuda encontra um destino.