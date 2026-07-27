Chuva intensa provoca alagamentos em Dom Pedrito; Rio Santa Maria volta a subir

Diversos pontos de Dom Pedrito registraram alagamentos por conta da chuva desta segunda-feira. Divulgação / Defesa Civil

A chuva intensa que atinge o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (27) provocou alagamentos em diferentes pontos de Dom Pedrito. De acordo com a Defesa Civil, o município registrou uma média de 50 milímetros de precipitação.

O Rio Santa Maria estava em 9,58 metros e voltou a subir por volta das 13h. Conforme a Defesa Civil, a cota de alerta é de 10,29 metros, enquanto a de inundação é de 11 metros.

Durante as ocorrências, a Defesa Civil entregou lona a uma família que mora na Avenida Rio Branco. Segundo o órgão, ainda não foi possível contabilizar o número de pessoas afetadas pelos alagamentos.