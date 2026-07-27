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Chuva intensa provoca alagamentos em Dom Pedrito; Rio Santa Maria volta a subir

Segundo a Defesa Civil, o nível do rio estava em 9,58 metros e a cota de alerta é de 10,29 metros, enquanto a de inundação é de 11 metros 

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Laura Cosme

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