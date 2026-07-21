Chuva deve persistir na Zona Sul até quarta-feira; frio ganha força

Previsão do CCPMet/UFPel indica avanço de massa de ar frio sobre a região. Laura Cosme / Agencia RBS

A atuação de uma frente fria pode manter o tempo instável na Zona Sul entre esta terça-feira (21) e quarta-feira (22). Conforme previsão do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas (CCPMet) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a região deve registrar chuva nos dois dias e queda nas temperaturas com o avanço de uma massa de ar frio.

Nesta terça-feira, a previsão indica céu nublado em toda a região, com possibilidade de pancadas de chuva e, em parte da Zona Sul, ocorrência de trovoadas. As temperaturas máximas devem variar entre 17°C e 20°C, enquanto as mínimas, registradas durante a madrugada, ficaram entre 13°C e 17°C. Os ventos devem soprar de fracos a moderados, com rajadas no litoral.

Enquanto as regiões central e norte do Estado podem registrar temporais, queda de granizo, rajadas intensas de vento e elevados acumulados de chuva, o sul gaúcho tende a apresentar volumes menores de precipitação, devido à influência da massa de ar frio, especialmente nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai.

Mínimas podem variar entre 9°C e 13°C, aumentando a sensação de frio. Reprodução / CPPMet

Na quarta-feira (22), o CCPMet prevê que o céu permaneça nublado, com chuva ao longo do dia. Os ventos devem continuar entre fracos e moderados, com rajadas ocasionais.

Com o avanço da massa de ar frio sobre a metade sul do Estado, as temperaturas devem apresentar queda mais acentuada. As máximas devem ficar entre 13°C e 15°C, enquanto as mínimas, previstas para a noite, podem variar entre 9°C e 13°C, aumentando a sensação de frio.