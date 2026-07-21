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Chuva deve persistir na Zona Sul até quarta-feira; frio ganha força

Previsão aponta máximas de até 15°C e rajadas de vento na região

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Gabriel Veríssimo

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