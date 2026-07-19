Casas são destelhadas pelo vento forte em Bagé

Defesa Civil prestou auxílio aos moradores. Mariana Muza / Grupo RBS

Duas residências localizadas na Travessa 94, no bairro Damé, em Bagé, foram destelhadas pelo vento forte neste domingo (19). As rajadas chegaram aos 77 km/h.

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde sexta-feira (17) também causou queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e bloqueios de vias em municípios da Campanha. Apesar dos transtornos, até este domingo (19) não há registro de pessoas desabrigadas ou desalojadas na região.

Em Bagé, além das duas casas destelhadas, o vento derrubou árvores e postes, provocou bloqueios em ruas e deixou ao menos 2 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, conforme a CEEE Equatorial.

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Desde sexta-feira, a prefeitura contabiliza mais de 50 atendimentos relacionados às intempéries. A Secretaria de Mobilidade e Segurança tem 19 registros, principalmente envolvendo queda de postes e bloqueios de vias. Já a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa (Semapa) foi chamada 36 vezes para podas e remoções de árvores.

Segundo a prefeitura, equipes seguem trabalhando na desobstrução de pontos para escoamento da água da chuva.

Ocorrências em outras cidades da Zona Sul

Em Aceguá, na sexta-feira (17), uma residência foi destelhada na localidade de Tamanduá, na zona rural. A família permaneceu no imóvel e não precisou ser retirada.

Em Pinheiro Machado, ventos fortes provocaram a queda de árvores sobre a RS-608, no trecho em direção a Pedras Altas.