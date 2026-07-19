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Casas são destelhadas pelo vento forte em Bagé

Postes caíram e mais de 2 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no município

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Mariana Muza

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Laura Cosme

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