Geral

Engenharia centenária
Notícia

Canal criado há quase 100 anos ainda é peça-chave para evitar alagamentos em Rio Grande

Projetada pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito na década de 1930, estrutura segue essencial para a drenagem da cidade, embora tenha perdido parte da capacidade original ao longo do tempo

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Laura Cosme

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