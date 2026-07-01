Canal criado há quase 100 anos ainda é peça-chave para evitar alagamentos em Rio Grande

Canal possui 1,3 quilômetro de extensão e foi projetado em uma época em que Rio Grande ainda não possuía um sistema subterrâneo de drenagem. Divulgação / Acervo Biblioteca Rio Grandense

Construído há quase um século para reduzir os alagamentos e regular o fluxo de água entre o estuário da Lagoa dos Patos e o Saco da Mangueira, o canalete da Avenida Major Carlos Pinto continua sendo uma das principais estruturas de drenagem urbana de Rio Grande. Mesmo após décadas de intervenções e mudanças no sistema hídrico da cidade, o canal segue desempenhando papel estratégico no escoamento das águas da chuva.

Com cerca de 1,3 quilômetro de extensão, a estrutura corta a região central do município. Ela foi concebida em um período em que Rio Grande ainda não contava com um sistema de drenagem capaz de atender as áreas mais baixas, frequentemente atingidas por inundações.

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O projeto foi desenvolvido pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Brito, considerado um dos principais nomes da engenharia sanitária brasileira. Executada durante a administração do então prefeito Antônio da Rocha Meirelles Leite, a obra custou, à época, 729 contos de réis — valor que, em estimativas atualizadas, corresponderia a aproximadamente R$ 350 milhões.

— O canalete da Major Carlos Pinto é uma das grandes obras de saneamento concebidas por Saturnino de Brito. Tenho até hoje os estudos originais elaborados por ele. Foi um projeto extremamente avançado para a época — afirma o secretário municipal de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária, Glauber Gonçalves.

Engenharia para enfrentar os alagamentos

A construção do canal respondeu a uma característica natural de Rio Grande. Com relevo praticamente plano, pouca declividade e solo constantemente saturado pela proximidade com a água, o município sempre enfrentou dificuldades para escoar a água da chuva.

— Quando Saturnino veio para Rio Grande, a cidade sofria com constantes alagamentos. Como o terreno é muito plano e o solo já permanece saturado, era preciso criar uma forma artificial de fazer essa água escoar — explica Gonçalves.

O canal foi projetado com base no princípio dos vasos comunicantes, permitindo equilibrar os níveis de água entre o estuário da Lagoa dos Patos e o Saco da Mangueira. Sempre que havia diferença entre esses níveis, a estrutura favorecia a circulação da água e acelerava a drenagem da área urbana.

A solução encontrada foi ligar os dois corpos d'água por meio de um canal artificial. Ele funciona como um rio construído pelo homem, conduzindo o excesso de água com muito mais eficiência GLAUBER GONÇALVES Secretário municipal de Planejamento, Habitação e Regularização Fundiária

O sistema ganhava importância principalmente durante períodos de chuva intensa e quando os ventos do quadrante sul represavam as águas da Lagoa dos Patos em direção ao estuário, dificultando o escoamento natural.

Na concepção original, o canal possuía comportas nas duas extremidades. Um operador avaliava diariamente qual lado apresentava menor nível de água e abria apenas aquela comporta para direcionar o fluxo.

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— Era uma solução extremamente inteligente para a década de 1930 — conta.

Segundo o secretário, o canal fazia parte de um plano mais amplo de drenagem urbana elaborado por Saturnino de Brito, mas que acabou sendo parcialmente abandonado ao longo das décadas.

Assoreamento reduziu a capacidade do canal

Com o passar dos anos, o assoreamento e as transformações urbanas reduziram a eficiência hidráulica da estrutura.

Além do acúmulo de sedimentos, diversos canais naturais foram aterrados ou transformados em galerias subterrâneas, dificultando a manutenção do sistema.

— Em muitos casos, os canais acabaram sendo enterrados. Depois fica muito difícil fazer a limpeza. Os sedimentos se acumulam e a capacidade de drenagem diminui bastante — detalha.

As mudanças também alteraram a paisagem de um dos cartões-postais históricos de Rio Grande. Fotografias das décadas de 1930 e 1940 mostram o canal cercado por hortênsias, pontes e calçadas arborizadas, cenário que marcou gerações de moradores.

Estrutura perdeu parte da função original

Uma das principais alterações ocorreu quando um dos extremos do canal foi interrompido durante a expansão urbana, eliminando a circulação natural da água.

— Hoje o canalete está fechado de um dos lados. A água permanece parada durante muito tempo e boa parte da rede pluvial passou a receber também ligações irregulares de esgoto. O resultado é um canal com pouca circulação, mau cheiro e perda da qualidade ambiental — relata.

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Para minimizar os impactos, a prefeitura implantou uma casa de bombas, que auxilia no escoamento durante períodos de chuva intensa. A solução, porém, não substitui o funcionamento previsto no projeto original.

— Quando o fluxo natural deixa de existir, o canalete funciona como uma grande caixa d'água. Em chuvas mais fortes, ele rapidamente atinge sua capacidade e deixa de receber a água das ruas — complementa.

Além da perda da função hidráulica, Gonçalves lembra que o canal também deixou de ser um espaço de convivência.

— Quando eu era criança, pescávamos ali. Havia vida, havia peixes. Hoje encontramos uma água parada, eutrofizada, resultado de décadas de degradação ambiental — lembra.

Outro ponto que ainda está em análise é a travessia construída na Rua Carlos Gomes. Segundo o secretário, estudos avaliam se a estrutura interfere na circulação da água.

— Uma coisa é certa: a obra alterou elementos históricos do canalete. Ainda estamos avaliando se ela também compromete de forma significativa sua funcionalidade hidráulica — garante.

Projeto prevê recuperar ligação com o Saco da Mangueira

A recuperação da função original do canal integra os estudos do Projeto Orla, que recebeu R$ 65 milhões por meio do PAC Seleções, do governo federal.

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A proposta prevê restabelecer a ligação do canal com o Saco da Mangueira, interrompida há décadas, mas por um novo traçado, para reduzir os impactos sobre moradores da região.

— O projeto prevê reconectar o canalete ao Saco da Mangueira. Não necessariamente pelo traçado original, porque isso exigiria remover cerca de 64 famílias. Estamos estudando alternativas que preservem a função hidráulica e reduzam esse impacto social — conclui Gonçalves.





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