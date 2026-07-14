Bombeiros buscam por homem desaparecido há 15 dias em Canguçu

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Idenelson Martins Ferreira foi visto pela última vez em 30 de junho. Reprodução/Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros de Canguçu realiza buscas para localizar Idenelson Martins Ferreira, de 43 anos, desaparecido desde o dia 30 de junho. O homem foi visto pela última vez após sair do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município no sul do Estado e, desde então, não teve mais contato com a família.

Segundo o registro de ocorrência da Polícia Civil, Idenelson saiu de casa para uma consulta no CAPS da Vila Nova. Depois de deixar a unidade, ele foi visto em frente a um estabelecimento comercial na Rua Vereador Guido Otto, no bairro Teixeiras. Esse foi o último local onde houve confirmação da presença dele.

Conforme o Corpo de Bombeiros, imagens de câmeras de monitoramento indicam que o homem seguia em direção à região conhecida como Canguçu Velho. A partir desse ponto, porém, não há informações sobre o trajeto percorrido.

— A gente conseguiu verificar pelas câmeras que ele passou em direção ao Canguçu Velho, mas não sabemos se ele continuou pela estrada, entrou em alguma área de mata ou seguiu por outro caminho. Esse é o principal desafio das buscas — explica o tenente Rogério Colares, comandante da operação.

Buscas se concentram em áreas de mata

Desde que foi acionado pela família, em 1º de julho, o Corpo de Bombeiros realiza buscas em diferentes pontos da região. A operação reúne bombeiros militares, bombeiros civis, voluntários e familiares do desaparecido.

As equipes também utilizaram drones para ampliar a área de procura, mas, até o momento, nenhum vestígio foi localizado.

Segundo Colares, a ausência de um ponto exato onde Idenelson possa ter deixado a estrada impede, por enquanto, o uso de cães farejadores.

— Para empregar cães de busca é necessário um ponto específico de referência. Como não sabemos exatamente onde ele possa ter entrado em uma área de mata, esse recurso acaba ficando inviável neste momento — afirma.

A Polícia Civil também acompanha o caso desde o registro do desaparecimento. De acordo com o delegado Luciano Cabrera, diversas diligências foram realizadas nas últimas duas semanas para tentar localizar o homem.

— Desde o registro da ocorrência, percorremos várias vezes os locais onde ele foi visto pela última vez e também onde havia informações de que poderia ter passado. Monitoramos o telefone dele e realizamos todas as diligências que estavam ao nosso alcance para tentar encontrar pistas. Seguimos trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, bombeiros civis e também com particulares que estão auxiliando nas buscas — afirma.

O delegado acrescenta que uma das hipóteses consideradas é a de que Idenelson possa ter sido acolhido em outra cidade. Segundo Cabrera, ele já havia desaparecido anteriormente.

— Ele já teve um histórico de desaparecimento. Em 2024, ficou cerca de 20 dias sem contato com a família e acabou sendo localizado em um hospital de Pelotas. Por isso, também não descartamos essa possibilidade neste momento — diz.

Família mantém mobilização

De acordo com o boletim de ocorrência, Idenelson faz tratamento de saúde mental e possui como tutor legal o irmão, Agnaldo Martins Ferreira, responsável por registrar o desaparecimento na Polícia Civil.

No dia em que desapareceu, ele vestia calça de moletom cinza, moletom com capuz cinza sob uma jaqueta preta com listras verdes, boné verde e tênis preto.

Enquanto as buscas seguem, familiares divulgaram cartazes e publicações nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do homem.



