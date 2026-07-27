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"Batalha de Startups": Pelotas sediará evento para impulsionar novos negócios e reter talentos

Encontro promovido pela Associação Comercial reunirá empreendedores, investidores e especialistas em inovação no Parque Tecnológico

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Gabriel Veríssimo

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