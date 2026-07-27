"Batalha de Startups": Pelotas sediará evento para impulsionar novos negócios e reter talentos

Evento, que chega à quinta edição, projeta atrair 350 participantes. Paulo Rocha / ACO / Divulgação

A quinta edição do Tech Business, promovida pela Associação Comercial de Pelotas (ACP), será realizada no dia 20 de agosto, no Parque Tecnológico. Organizado pelo Núcleo de Inovação da entidade, o evento tem expectativa de reunir cerca de 350 participantes.

O destaque da programação será a Batalha de Startups, competição que reunirá 12 empreendimentos selecionados. Os projetos serão avaliados por uma banca formada por especialistas, investidores e empreendedores da região.

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— A gente quer mostrar o que a região tem de melhor e conseguir reter esses talentos. Quando a gente olha para o passado essas pessoas tinham que sair da região, buscar capitais ou outros estados para trabalhar — explica o diretor de Inovação da ACP, Marcos Echevarria.

Como será a competição

As apresentações de negócio iniciais da Batalha de Startups — também chamadas de pitches — ocorrerão no dia 19 de agosto. Das 12 empresas, as três mais bem avaliadas avançam para a etapa final, que está marcada para o dia 20, durante a programação oficial do evento.

Entre os critérios avaliados pela banca estão: o estágio de maturidade do negócio, a validação no mercado, o faturamento atual, o potencial de escala e o nível de inovação da tecnologia desenvolvida.

— Às vezes, a gente consegue avaliar também a história dos fundadores, se eles já têm alguma história, se já têm algum passado de onde eles vieram e, principalmente, qual é a dedicação deles dentro do negócio — explica.

Segundo Echevarria, para garantir imparcialidade, a fase final da competição vai contar com uma nova banca avaliadora.

Além da competição entre as empresas em estágio inicial, a intenção do evento é mostrar que a região conta com novos empreendimentos modernos e inovadores.

— O evento vem se consolidando na Zona Sul do Estado. Dentro disso, a gente vem fomentando, não só no mercado tradicional, mas também buscando a nova economia, a nova matriz econômica, que são esses negócios mais inovadores, mais digitais — explica.

Palestras, painéis e networking

A programação do dia 20 de agosto começa às 13h e segue até as 20h. Além da final da Batalha de Startups, o evento contará com três palestras e dois painéis voltados a temas estratégicos para o desenvolvimento econômico da região.

Durante todo o encontro, uma feira de negócios promoverá o networking entre empreendedores de setores tradicionais, como a indústria, e empresas de base tecnológica.

— No final do evento vamos ter um happy hour, para a galera fazer networking, fechar mais negócios, se conhecer, bater um papo, fazer essa troca legal que todos os eventos proporcionam — conta o diretor.

Também participam da iniciativa instituições de ensino superior e centros de pesquisa da região, entre eles a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Unipampa, o IFSul e o UniSenac.

As inscrições para o Tech Business estão disponíveis no site da Associação Comercial de Pelotas.



