Bagé supera 50 atendimentos relacionados ao temporal desde sexta-feira

Apesar da chuva registrada, não houve novos chamados neste domingo (19). Mariana Muza / RBS TV

Bagé já contabiliza mais de 50 atendimentos relacionados ao temporal que atinge o município desde sexta-feira (17), conforme boletim divulgado pela prefeitura na manhã deste domingo (19). Segundo a administração municipal, não houve novos chamados neste domingo, e as equipes seguem monitorando os efeitos da instabilidade.

Na sexta-feira, a cidade registrou rajadas de vento de até 77,4 quilômetros por hora, conforme dados da Climatempo. O vendaval derrubou árvores e postes, provocou bloqueios em vias e deixou mais de duas mil unidades consumidoras sem energia elétrica, segundo a CEEE Equatorial.

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De acordo com o boletim mais recente, a Secretaria de Mobilidade e Segurança realizou 19 atendimentos, principalmente relacionados à queda de postes, interdições de vias e apoio em ocorrências envolvendo árvores.

Já a Secretaria de Meio Ambiente e Proteção ao Bioma Pampa (Semapa) registrou 36 atendimentos, sendo 24 podas, oito supressões de árvores e quatro remoções de árvores que obstruíam vias públicas. Conforme a prefeitura, parte das ocorrências envolvendo árvores foi atendida de forma conjunta pelas duas pastas.

Vendaval derrubou árvores e postes na sexta-feira (17). Gabriel Marques / Prefeitura de Bagé

A Defesa Civil informou que o município não registra pessoas desabrigadas ou desalojadas em decorrência do temporal. Mesmo assim, como medida preventiva diante da previsão de chuvas intensas e dos alertas emitidos pela Defesa Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (SMASI) mantém, desde sexta-feira, um abrigo emergencial no Ginásio Militão para acolher pessoas e famílias que eventualmente necessitem de atendimento. O espaço está preparado para oferecer abrigo, alimentação e kits de higiene durante o período de instabilidade.

Espaço para servir de abrigo emergencial foi instalado no Ginásio Militão. Mariana Muza / RBS TV

Além do monitoramento dos impactos provocados pela chuva e pelo vento, o Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) acompanha os níveis das barragens do município. Na manhã deste domingo, a Barragem Emergencial estava 1,30 metro abaixo da cota de cheia, enquanto a Barragem da Sanga Rasa registrava 7,60 metros abaixo desse nível.