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Bagé supera 50 atendimentos relacionados ao temporal desde sexta-feira

Boletim da prefeitura informa que não houve novos chamados neste domingo; Defesa Civil monitora a situação e Daeb acompanha níveis das barragens

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Mariana Muza

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