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Bagé encerra racionamento de água após cinco meses de restrições

Chuvas dos últimos dias recuperaram o nível das barragens que abastecem o município e permitiram a retomada do fornecimento normal

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