Bagé encerra racionamento de água após cinco meses de restrições

Barragem da Sanga Rasa, principal reservatório do município, recuperou mais de três metros de seu nível, Divulgação / Daeb

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) anunciou, nesta terça-feira (21), o fim do racionamento de água no município. A medida estava em vigor desde fevereiro e foi suspensa após as chuvas registradas nos últimos dias elevarem o nível das barragens responsáveis pelo abastecimento da cidade.

De acordo com o Daeb, somente na Estação de Tratamento de Água (ETA) foram registrados 84 milímetros de chuva nas últimas 48 horas. O volume foi suficiente para que a barragem do Piraí voltasse a verter, enquanto a barragem da Sanga Rasa recuperou mais de três metros de seu nível, chegando, na tarde de segunda-feira (20), a 4,50 metros abaixo da capacidade normal.

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Apesar de ainda haver déficit no volume armazenado, o departamento informou que as condições atuais permitem a retomada do abastecimento de forma segura. Conforme a autarquia, o período do ano, aliado à previsão de novas precipitações nos próximos dias, contribuiu para a decisão de encerrar as restrições.

Precipitação registrada nas últimas 48 horas foi suficiente para que a barragem do Piraí voltasse a verter. Divulgação / Daeb

O racionamento foi implantado em fevereiro como medida preventiva para preservar os reservatórios durante o período de estiagem que atingiu Bagé e a região. Nas últimas semanas, o sistema funcionava com interrupções de 12 horas por dia.

Em nota, o diretor-geral do Daeb, Max Meinke, agradeceu à população pela colaboração durante o período de restrições.