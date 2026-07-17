Aulas da rede municipal são canceladas em municípios do extremo sul do Estado

As aulas da rede municipal estão canceladas nesta sexta-feira (17) em Santa Vitória do Palmar e no Chuí, no extremo sul do Estado. As decisões foram tomadas pelas prefeituras em razão da previsão de condições climáticas adversas para a região.

Em Santa Vitória do Palmar, o cancelamento vale para as escolas da zona rural. Nas unidades da zona urbana, as aulas estão mantidas no turno da manhã. A realização das atividades no período da tarde será reavaliada nas primeiras horas desta sexta-feira, devido à previsão de maior intensidade de chuva e vento.

Já no Chuí, a prefeitura confirmou o cancelamento das aulas em toda a rede municipal, tanto na zona urbana quanto na zona rural.

As prefeituras informaram que acompanham as condições meteorológicas e que novas informações serão divulgadas pelos canais oficiais caso haja alterações nas decisões.

Santa Vitória do Palmar está em estado de alerta amarelo da Defesa Civil. Na quinta-feira (16), houve queda de granizo nas localidades de Jeribatu e Curral de Arroio, no interior do município. Não foram registrados danos.