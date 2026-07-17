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Condições climáticas
Notícia

Aulas da rede municipal são canceladas em municípios do extremo sul do Estado

Decisão vale para a zona rural de Santa Vitória do Palmar e todo o município do Chuí

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Joanna Manhago

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