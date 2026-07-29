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Árvore derrubada pelo vento provoca apagão em Morro Redondo

Cidade ficou sem energia durante a madrugada; Santa Vitória do Palmar também registrou interrupções no fornecimento

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Joanna Manhago

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