Árvore derrubada pelo vento provoca apagão em Morro Redondo

Situação deixou toda a zona urbana e parte da zona rural sem luz. Davi Schiavon / Defesa Civil de Morro Redondo

A queda de uma árvore durante a madrugada desta quarta-feira (29) interrompeu o fornecimento de energia elétrica em Morro Redondo. O incidente ocorreu por volta das 2h, quando a árvore atingiu uma rede de alta tensão na área urbana do município, deixando toda a zona urbana e parte da zona rural sem luz.

Na atualização mais recente divulgada pela CEEE Equatorial, na manhã desta quarta-feira, ainda havia 289 consumidores sem energia em Morro Redondo, distribuídos em 18 interrupções. A principal delas atingia a localidade de Projeto São Pedro, com 236 consumidores afetados. No perímetro urbano, permaneciam quatro interrupções, que afetavam 18 consumidores, enquanto três equipes atuavam no restabelecimento total do serviço.

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Segundo o coordenador da Defesa Civil de Morro Redondo, Davi Schiavon, a ocorrência foi atendida rapidamente pelas equipes da distribuidora, que conseguiram restabelecer o fornecimento para a maior parte da população ainda nas primeiras horas da manhã.

— A árvore caiu na zona urbana, próximo à prefeitura, e acabou rompendo a rede de energia. A Equatorial atendeu prontamente a ocorrência e conseguiu restabelecer o fornecimento para praticamente todo o município. Apenas uma pequena área, atendida por um transformador, permaneceu sem energia enquanto o conserto era realizado — afirma.

Conforme Schiavon, além da queda da árvore, não houve registro de danos em residências nem de pessoas feridas. Outra árvore caiu sobre uma estrada do interior do município, mas foi removida pela prefeitura sem causar maiores transtornos.

— Até o momento não recebemos nenhuma ocorrência de danos maiores. Essa segunda árvore caiu sobre a estrada, mas a via já foi liberada — completa.

Mais de 3 mil consumidores ficaram sem energia em Santa Vitória do Palmar

Santa Vitória do Palmar foi o município mais impactado pela falta de energia elétrica na Zona Sul nesta quarta-feira (29). Conforme balanço da CEEE Equatorial, 3.253 consumidores chegaram a ficar sem luz no município.

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A interrupção ocorreu na Vila Amaral Ferrador e começou por volta das 3h30min. Por volta das 7h, moradores ainda relatavam falta de energia no local.

Em nota, a CEEE Equatorial informou que as condições climáticas severas provocaram ocorrências no fornecimento de energia no município e que equipes foram mobilizadas para atuar no restabelecimento do serviço. Segundo a distribuidora, o abastecimento foi totalmente normalizado ao longo da manhã.

Temporal também causou transtornos em Cerrito e Pinheiro Machado

De acordo com a 4ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC4), também houve falta de energia elétrica em Cerrito durante a madrugada. Apesar do temporal, não havia registro de outros danos no município até a última atualização.

Em Pinheiro Machado, a chuva intensa provocou infiltrações em três residências e em três prédios públicos. Segundo a Defesa Civil, 12 pessoas foram afetadas pelo evento.



