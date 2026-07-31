A mobilização de moradores e comerciantes garantiu que Regina, uma cadela comunitária de aproximadamente nove anos, possa continuar vivendo nas proximidades do Edifício Comercial Maresias, na Rua Rio de Janeiro, no Balneário Cassino, em Rio Grande.

A permanência foi assegurada por meio de um termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado entre o Ministério Público, o edifício e a ativista da causa animal Taianne Dias.

O TAC é um acordo extrajudicial usado para solucionar conflitos e estabelecer compromissos que devem ser cumpridos pelas partes envolvidas, evitando que a situação precise ser levada à Justiça.

— O TAC nasceu da vontade de encontrar uma solução equilibrada e respeitosa para uma situação muito especial: a permanência da cadela Regina, que há anos faz parte da rotina do Balneário Cassino — explica o promotor Daniel Soares Indrusiak.

Segundo os moradores, Regina vive há anos na região e recebe alimentação, água, abrigo e outros cuidados de diferentes pessoas. Conforme a Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, ela é dócil, castrada, identificada por microchip e que nunca atacou nenhum morador.

A mobilização começou depois que os lojistas souberam que havia interesse em retirar a cadela do condomínio. Sem informações sobre o destino que seria dado a ela, os comerciantes buscaram apoio e passaram a defender sua permanência.

Segundo os moradores, Regina vive há anos na região e recebe alimentação, água, abrigo e outros cuidados de diferentes pessoas. Taianne Rodrigues Dias / Arquivo Pessoal

— Colocamos cartazes e alguns se prontificaram a cuidar dela. Vamos seguir como vínhamos fazendo, sem prejuízo ao comércio e sabendo que aqui ela está bem cuidada — conta Alan Ribeiro, comerciante do edifício.

Acordo reconhece animal comunitário

Pelo acordo, o condomínio não poderá impedir que lojistas, condôminos ou ocupantes das salas acolham, alimentem ou permitam a permanência temporária de Regina dentro de seus espaços privados. Normas sanitárias, de segurança e de convivência deverão ser respeitadas.

A circulação da cadela pelas áreas externas também não poderá ser impedida, exceto em situações de risco. O condomínio continuará com o direito de organizar, limpar e conservar os espaços comuns, inclusive retirando objetos deixados sem autorização.

Voluntária e ativista da causa animal, Taianne Dias foi uma das pessoas que participaram da mobilização pela permanência de Regina e também assinou o TAC.

Pelo acordo, ela disponibilizará voluntariamente um espaço em seu estabelecimento para abrigar e alimentar a cadela quando necessário, especialmente em períodos de chuva, frio ou outras situações de necessidade. Isso, no entanto, não a torna tutora nem responsável exclusiva pelo animal.

— O fato de um cidadão alimentar, fornecer água, abrigo ou cuidados veterinários a um animal em situação de rua não o torna seu tutor ou responsável legal — destaca Taianne.

Os cuidados com Regina também contam com o apoio de outros comerciantes, como Luana Tavares, proprietária de uma loja de informática. O estabelecimento é pet friendly, disponibiliza água e comida para os animais que passam pelo local e utiliza as redes sociais para divulgar campanhas de arrecadação e adoção.

— Faço doações para vaquinhas de alimentação, resgates, hospedagens e cirurgias, além de ajudar com carona quando posso. Somos uma rede. A Regina não tem tutor e é cuidada pela comunidade em torno dali — relata Luana.

Retirada não está mais em cogitação

Embora o TAC não proíba completamente uma eventual transferência, o documento determina que qualquer medida nesse sentido seja precedida, por avaliação ou orientação do órgão municipal responsável pela proteção animal.

Atualmente, porém, a possibilidade de retirar Regina do local não está mais em cogitação e nenhuma das partes manifestou essa intenção.

— A preocupação do acordo é que qualquer medida envolvendo o futuro da Regina priorize seu bem-estar e sua segurança. Contudo, essa possibilidade não está mais em cogitação e ninguém manifestou intenção de retirá-la de lá — esclarece o promotor.