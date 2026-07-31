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"Aqui ela está bem cuidada": mobilização garante que cadela comunitária continue em prédio no Cassino

Acordo com o MP permite que Regina continue vivendo nas proximidades do Edifício Comercial Maresias, onde recebe cuidados de moradores e comerciantes

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Laura Cosme

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