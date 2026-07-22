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Aprenda a preparar o camafeu perfeito com dicas de especialista

Receita tradicional pelotense leva poucos ingredientes e exige atenção extrema ao ponto do glacê na cobertura

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Frederico Feijó

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