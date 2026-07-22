Aprenda a preparar o camafeu perfeito com dicas de especialista

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O ponto da massa e a espessura da cobertura são os principais desafios no preparo. Divulgação / Associação dos Produtores de Doces de Pelotas

Enquanto a Fenadoce prepara a produção de um camafeu gigante, muita gente se pergunta se é possível fazer, em casa, um dos doces mais tradicionais de Pelotas. A resposta é sim. Segundo a doceira Simone Bicca, da Dona Xica e presidente da Associação dos Produtores de Doces de Pelotas, a receita não exige técnicas complexas, mas requer atenção aos detalhes.

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— O camafeu não é um doce muito complicado de fazer. A massa leva farinha de nozes, açúcar e ovos. Ela vai ao fogo e precisa atingir o ponto certo para depois esfriar e poder ser modelada — explica.

Receita do camafeu

Ingredientes

500 gramas de farinha de nozes

750 gramas de açúcar

10 ovos

Rendimento: aproximadamente 52 camafeus.

Modo de preparo

Misture a farinha de nozes, o açúcar e os ovos. Leve a mistura ao fogo, mexendo constantemente até atingir o ponto da massa. Retire do fogo e deixe esfriar completamente. Com a massa fria, modele os camafeus no formato tradicional. Cubra cada unidade com glacê e finalize com meia noz.

O segredo está na cobertura

Se a massa é relativamente simples, o maior desafio aparece na etapa final: o glacê que envolve o doce.

Segundo Simone, é a espessura da cobertura que determina boa parte da qualidade do camafeu.

— A parte mais complicada é o glacê. Se ele ficar muito fino, quebra. Se ficar muito grosso, o doce acaba ficando doce demais. Esse é o maior cuidado que a gente precisa ter — afirma.

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Apesar da fama de delicado, o camafeu não exige muitas horas de trabalho. O que mais consome tempo é esperar a massa esfriar antes da modelagem.

— O tempo de fogo não é muito longo. O que demora é esperar a massa esfriar para poder enrolar e modelar os camafeus — detalha.

Ingrediente nobre

Outro fator que influencia na produção é o custo da receita. Como o principal ingrediente são as nozes, o camafeu costuma ter um custo de produção mais elevado do que outros doces tradicionais.

— As nozes têm um custo alto. Por isso, o camafeu não é um doce barato de produzir — adianta.

Nesta quarta-feira (22), um camafeu gigante foi produzido durante o Festival de Gastronomia do Senac, na Fenadoce. A iniciativa homenageia um dos doces mais tradicionais da confeitaria pelotense e reforça a importância de uma receita preservada há gerações pelos produtores da cidade.



