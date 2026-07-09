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Após proibição de celulares, redes escolares da Zona Sul apontam melhora na concentração de alunos

Levantamento com secretarias de Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul mostra avanços, mas cumprimento da lei ainda não é uniforme

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Laura Cosme

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