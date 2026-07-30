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Após 45 dias de reabilitação, 16 pinguins voltam ao mar no litoral sul do RS

Animais resgatados debilitados entre as praias do Cassino e do Hermenegildo passaram por tratamento antes de serem devolvidos à natureza

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Tamires Brum

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