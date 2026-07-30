Após 45 dias de reabilitação, 16 pinguins voltam ao mar no litoral sul do RS

Soltura ocorreu por volta das 10h, em alto-mar, a aproximadamente cinco quilômetros da costa. Jeferson Kickhofel / RBS TV

Dezesseis pinguins-de-Magalhães voltaram ao mar na manhã desta quinta-feira (30), após passarem cerca de 45 dias em reabilitação no Centro de Recuperação de Animais Marinhos (Cram), em Rio Grande. Os animais haviam sido resgatados debilitados em junho nas praias do Cassino e do Hermenegildo, durante a migração entre a Patagônia Argentina e o litoral sul do Brasil.

A soltura ocorreu por volta das 10h, em alto-mar, a aproximadamente cinco quilômetros da costa, com apoio das equipes do Cram e da praticagem da Barra do Rio Grande.

Durante o período de recuperação, os pinguins receberam alimentação, hidratação, acompanhamento veterinário e permaneceram em observação. Parte deles também precisou passar por um processo de limpeza para retirada de óleo encontrado nas penas.

Antes de serem devolvidos à natureza, todos os animais receberam um microchip, que permitirá a identificação caso sejam encontrados novamente durante a migração ou nas colônias reprodutivas.

— Isso já aconteceu no passado, então nós temos notícias pós-liberação de animais que nós reabilitamos aqui em anos anteriores e que nos mostram que esse trabalho vale a pena e que esses animais recebem uma nova chance e podem voltar para a natureza, seguir cumprindo seu ciclo biológico natural por muitos anos — afirma a coordenadora do Cram, Paula Canabarro.

Segundo os pesquisadores do centro, os pinguins seguirão agora o ciclo migratório natural, retornando à Patagônia Argentina, onde a espécie se reproduz.

Dos animais resgatados em junho, dois pinguins permanecem em recuperação no Cram e ainda não têm previsão de soltura. Eles continuarão recebendo tratamento até apresentarem condições de retornar à natureza.

